داعية إسلامي لمتمني الموت: القرآن قال إنه مصيبة

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قال الداعية رمضان عبدالمعز إن حُسن الظن بالله من حُسن عبادة الله، لافتًا إلى أن ذلك يكون في الأزمات والعقبات، إذ أن الله يفرح بذلك.

وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة اليوم السبت ببرنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «دي إم سي»، أن «الموت مصيبة كما قال الله في كتابه، وخطأ إن حد يقول إنه بيحب الموت»، مشيرًا إلى أن الموت ليس المثوى الأخير كما يُشاع، بل هو أول منازل الآخرة.

وأشار إلى أن الصحابة قالوا للنبي (يا رسول الله أنت تقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ونحن نحب الله ولكن كلنا يكره الموت)»، مستكملًا: «كلنا نكره الموت، وده شيء طبيعي، ومحدش يقول بحب الموت، تحبه إزاي يعني؟ ده فزع وخوف».

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وتابع الداعية الإسلامي أنه ينبغي أن «لا يموتنّ أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله»، كما قال النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.