أبرزها طرده من مسرحية «شيريهان».. «نجل السقا» يدفع ضريبة شهرة أبيه

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أبناء المشاهير قد يدفعوا ضريبة شهرة آبائهم ، بسبب تسلط الأضواء على حياتهم الشخصية، التي تصبح محل اهتمام وانتقاد الكثيرون، وكان آخرهم، ياسين، نجل الفنان أحمد السقا، الذي واجه مؤخرا العديد من الأزمات، بسبب شهرة أبيه، ونرصد أبرزها خلال التقرير التالي.

هل سخر من محمد رمضان؟

حرص ياسين على تهنئة والده على النجاح الكبير الذي حققه فيلم "هروب اضطراري"، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، ونشر صورة من كواليس الفيلم في أثناء ركوبه الدراجة البخارية التي حملت لوحة رقم 1، وعلق عليها قائلا: "الشقاوة صمت"، وفسر الكثير من متابعيه أنه بذلك يسخر من الفنان محمد رمضان الذي دائمًا ما يعلن أنه رقم 1، ما فتح النار عليه من جماهير "الأسطورة".

بعد وقت قليل، نشر ياسين صورة فيها توضيح لتعليقه الذي تم فهمه بشكل خاطئ، ليكتب: "أنا مش بقلل من أي نجم تاني لأن كلهم نجوم كبار عليا، والحمد لله على نجاح بابا وهروب اضطراري، ربنا يوفق الجميع".

طرده من مسرحية «شيريهان»

انتشرت العديد من الشائعات التى تفيد بطرد مخرج المسرحية الجديدة للفنانة شيريهان، ياسين، من البروفات الخاصة بالمسرحية، لضعف قدراته التمثيلية، وعدم رضاه عن مستواه، لكن تبين بعد ذلك أن كل هذه الأخبار غير صحيحة، خاصة بعد نفي جميع الأطراف الخبر، وكان أولهم المخرج محمد ياسين، وأكد أنه لم يقابل ياسين السقا ولا يعرفه على الإطلاق، لافتا إلى أنه لم يذهب من الأساس إلى البروفات.

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أيضا النجمة شيريهان، خرجت في بيان صحفي، وأكدت أن ما نُشر عن طرد ياسين السقا، من بروفات مسرحيتها الجديدة غير صحيح، مشددة على أنها تعتبره أحد أبنائها، وليس من المنطقي أن تسمح بهذا الأمر.

ولفتت إلى أنها لن تسمح بأن يتم طرد طفل صغير يرى في نفسه الموهبة، سواء كان نجل أحد الفنانين أو أي شخص آخر، موضحة أن ذلك الأمر يسئ إلى سمعة جميع الفنانين، وهو عار تمامًا عن الصحة، وأن ما نُشر ليس إلا "سخافة".

وتابعت شيريهان أنه في أثناء زيارتها لمدرسة ياسين بالصدفة منذ فترة كبيرة، أبلغوها أنه من بين الطلاب المتواجدين وطلبت مقابلته، وتم التقاط الصورة التي تم تداولها على أنها من بروفات المسرحية.

علاقة عاطفية

أثار ياسين الكثير من الجدل بعد ظهوره مع فتاة في أكثر من مناسبة، وصفها رواد مواقع التواصل بالفاتنة لما تتمتع به من جمال، وتوقع البعض أنه مرتبط بها، لكن أصدقاؤه نفوا كل ذلك وأكدوا أن ياسين تربطه علاقة صداقة بها مثل عدد كبير من الفتيات.