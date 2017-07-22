نصر حسين داي يحقق أول فوز في البطولة العربية على حساب الوحدة

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تغلب فريق نصر حسين داي الجزائري، على نظيره الوحدة الإماراتي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب «السلام» في أولى مباريات البطولة العربية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 22 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل.

سجل هدفي الفريق الجزائري توفيق عدادي في الدقيقة 10، وأضاف أحمد قاسمي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

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ويتواجد الفريقين بالمجموعة الأولى بالبطولة، والتي تضم إلى جوارهما، الأهلي المصري، والفيصلى الأردني الذين يلتقيان في التاسعة والربع من مساء اليوم.