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في الشرقية.. مصرع عروسين اختنقا بالغاز "يوم الصباحية"

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مصراوي Masrawy

في الشرقية.. مصرع عروسين اختنقا بالغاز "يوم الصباحية"

07:34 م السبت 22 يوليو 2017

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الشرقية - فاطمة الديب:

لقي عروسان مصرعهما، اليوم السبت، بعد استنشاقهما غاز تسرب في منزلهما بعزبة "العجمي" التابعة لمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، وذلك صبيحة اليوم التالي لزفافهما.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة وتسلم مستشفى "دار الشفاء" الخاص في مشتول السوق جثماني العروسين؛ أحمد محمود علي (22 سنة)، وزوجته رحيل عربي (18 سنة).

بسؤال أحد أقارب العروسين، أشار إلى أن أهل العروسين حضروا لتهنئتهما صبيحة يوم الزفاف، إلا أنهم شعروا بالقلق بعدما طرقوا باب منزلهما أكثر من مرة دون استجابة، وحينما دخل الأهالي إلى مسكن العروسين وجدوهما فاقدي الوعي، فاصطحبوهما إلى مستشفى مشتول السوق العام، ومنه إلى "دار الشفاء"، حيث أكد الأطباء وفاة العروسين.

تم التحفظ على الجثمانين تحت تصرف النيابة العامة، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اختناق بالغاز، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.​

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