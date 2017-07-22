وكيل «شباب البرلمان»: يطالب الشباب بعرض مشاكلهم خلال المؤتمر الوطني لإيجاد حلول لها

التحرير

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اعتبر النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب؛ أن المؤتمر الوطني للشباب الذي سيعقد في الإسكندرية الاثنين القادم يعد تواصل حقيقي بين الدولة والشباب؛ ونتمني أن يحقق نتائجه كما حدث في المؤتمرات السابقة؛ مضيفا أن رئيس الجمهورية يحضر 90% من ورش العمل ومعه الوزراء والتنفذين المعنين.

وطالب حسين، في تصريحات لـ"التحرير"؛ أن يعرض شباب الإسكندرية مشاكلهم لإيجاد حلول فورية من قبل رئيس الجمهورية والمسئولين ؛ وخاصة أن الرئيس يتحدث بصراحة ووضوح مع الشباب بحال الدولة ووضعها.

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كما طالب النائب؛ بضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر من قبل المسئولين ؛ مشيرا إلي أن لو هناك مطالب تتطلب تعديل بعض القوانين والتشريعات لحلها سيكون ذلك مهمة اللجنة داخل البرلمان.