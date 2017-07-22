نائب عن الإسكندرية: سأطالب بتوفير فرص عمل للشباب خلال المؤتمر الوطني

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قال النائب حسن خيرالله ، عضو مجلس النواب عن الاسكندرية؛ إنه سيتحدث خلال المؤتمر الوطني للشباب المزعم عقده يوم الاثنين القادم بمحافظة الإسكندرية؛ عن مشكلة البطالة التي تقابل الشباب في مصر ويعاني منها الكثيرين.

وأضاف النائب؛ أنه لا بد من توفير فرص عمل للشباب وفتح أبواب مختلفة لهم واستصلاح الأراضي الصالحة للزراعة وتمليكها للشباب لكي يبدأ حياته وفي نفس الوقت سوف تكون إفادة للدولة.

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وأشار خير الله، إلي أنه لابد من تشجيع القطاع الخاص وفتح قنوات جديدة معها لتشغيل الشباب وعلى الشباب عدم انتظار فرص عمل بالحكومة وبالأخص وأن الإسكندرية يوجد بها مناطق صناعية جديدة وعلينا جميعا الصبر قليلا والقادم أحسن للجميع.