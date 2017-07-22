منظور: مؤتمر الشباب الشهري يمثل حلقة تواصل بين السلطة والشباب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمد منظور، رئيس جمعية "من أجل مصر"، إن مؤتمر الشباب الشهري الذي ستنظمه مؤسسة الرئاسة بمحافظة الإسكندرية، الإثنين المقبل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعايته، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني ورجال الأعمال والشخصيات العامة والشباب من مختلف المحافظات، يؤكد أن الدولة ماضية في تمكين الشباب ودعم مشاركتهم في الحياة السياسة.

وأوضح منظور؛ أن مؤتمر الشباب الشهري يمثل حلقة تواصل بين السلطة والشباب، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، يسعى لتلبية احتياجات الشباب، وتوفير سُبل الراحة لهم، إيمانًا منه بأهمية الشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية وبناء الدولة، وضرورة الاستماع لهم.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حواراته المفتوحة مع الشباب في مؤتمر الشباب الشهري يؤكد حرص الرئيس على الاستماع للمشكلات التي تواجه الشباب، بشكل مباشر لإزالة الحواجز، وللاستماع وتبادل وجهات نظر بين الشباب والحكومة، وذلك من خلال عرض المشكلات بوضوح، بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى الشباب بالتحديات والمشكلات التي تواجه الدولة، ولاكتساب الخبرات ودفعهم للأمام، ومناقشة أفكارهم البناءة، من خلال ورش عمل، للفكر والتخطيط والتنفيذ، للاستفادة بأفكارهم. كما أشاد منظور بانطلاق مباردة «اسأل الرئيس» خلال مؤتمر الشباب الشهري القادم بالإسكندرية، الإثنين المقبل، الذي يؤكد حرص الرئيس السيسي، على التواصل المباشر مع كل أطياف المجتمع المصري، وتعزيز الثقة ومد جسور الحوار بين المواطنين ممن لم تتوافر لهم فرصة حضور المؤتمر والقيادة السياسية.