«عمل وطني يسهل مهمة الأمن».. ما وراء قانون تركيب كاميرات مراقبة بالمحلات

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في الوقت الذي تبنت فيه الحكومة مشروع قانون كاميرات المراقبة، طالب خبراء ومتخصصون بضرورة أن تربط أجهزة الأمن شوارع القاهرة الكبرى والمدن السياحية بكاميرات المراقبة، لسهولة تتبع المجرمين والإرهابيين وتحقيق الأمن، وأكدوا أن جميع دول العالم تراقب شوارعها بنظام أمني يساعد أجهزة الشرطة في عملها، مشددين في حديثهم، لـ"التحرير" على أن كاميرات المراقبة أمام المحلات تعتبر ذاكرة تخزين فقط، بالإضافة إلى أنها تحمل أصحاب المحلات نفقات كبيرة.

خبير أمني: لابد من قاعدة بيانات لبصمة الوجه

أكد اللواء علي عبد الرحمن، الخبير الأمني، ضرورة ربط شوارع القاهرة كاملة بكاميرات المراقبة، وربطها بغرفة عمليات النجدة، مشددا على أن كاميرات المراقبة تعتبر وسيلة مساعدة لعمل الأمن، والتقنية تختلف طبقا لاختلاف الغرض، لأن عملية مراقبة الأمن بمحيط مبنى حكومي تختلف عن مراقبة كنيسة أو بنك.

وأضاف عبد الرحمن أن كاميرات المراقبة تحتاج إلى وجود عوامل مكملة، أبرزها وجود قاعدة بيانات لمساعدة الأمن في التعرف على الجناة، موضحا أن بصمة الوجه مهمة، ولابد من وجود قاعدة بيانات لتسهيل عمل فريق البحث الجنائي.

وأشار إلى أن البحث يتم وفقا للسجل الإجرامي وطبيعة الجريمة، لأن أجهزة الأمن لديها معلومات عن المسجلين جنائيا، ويتم تقسيمها وفقا للجرائم سواء كانت سرقة أو نشلا أو سطوا مسلحا، كما أن لديها قاعدة بأسماء المتهمين في قضايا إرهاب وغيرها من القضايا.

البرعي: تركيب الكاميرات عمل وطني

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إن جميع دول العالم تراقب شوارعها بالكاميرات، لتسهيل الوصول للمجرمين ومنع وقوع الجرائم، موضحا أن تركيب الكاميرات أعلى المحلات والعمارات نوع من الوطنية، لأن الشرطة لن تسطيع وحدها مراقبة جميع الشوارع والميادين.

وشدد البرعي على ضرورة مراقبة أجهزة الأمن الشوارع بالكاميرات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في منع وقوع الجريمة، لأن النظام الجديد سوف يغذي أجهزة الأمن بالمعلومات ويساعدها على الانتقال إلى موقع الجريمة في وقت قياسي، مشيرا إلى أن جميع الشركات الكبرى وعدد كبير من المحلات ركبت الكاميرات.

حسونة: إصدار قانون تنظيم كاميرات المراقبة

ذكرت أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الإسراع في إصدار قانون تنظيم كاميرات المراقبة، بسبب الحاجة الملحة لتطبيقه، لمرور البلاد بمرحلة صعبة للغاية، كما أن الدول المتقدمة لديها نظام لمراقبة الشوارع والمحلات، لحماية المواطنين والتصدي للحوادث الإرهابية.

أوضحت حسونة أن القانون الجديد سيساهم في التعرف على مرتكبي الجرائم وسيساعد أجهزة الأمن في ضبط الجناة، متابعة أن الدولة لها مطلق الحرية في مراقبة الكاميرات الموجودة بالشوارع، وأن تركيب الكاميرات أصبح شرطا أساسيا للحصول على التراخيص، فهي تعتبر ذاكرة تخزين لكل ما يحدث على مدار اليوم، ويتم الرجوع لها إذا اقتضت الضرورة وفقا للقانون.

وأضافت أن تكلفة الكاميرات ليست كبيرة كما يعتقد البعض، لأنها تكنولوجيا متاحة للجميع وغير مكلفة، مناشدة رئيس الوزراء الاستعانة بالقانون المقدم منها بخصوص كاميرات المراقبة، والموجود تحت يد البرلمان منذ دور الانعقاد المنتهي، لأنه خلاصة تجارب عدة دول أقرت مثل هذا القانون.

مقترحات قانون كاميرات المراقبة

وتمثلت أبرز مواد مقترح النائبة أنيسة حسونة لمشروع قانون كاميرات المراقبة:

مادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا القانون، يجب على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية وللجهة المختصة -وفقا لمقتضيات المصلحة العامة- أن تلزم أيا من مالكي ومسئولي المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة.

مادة 3

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تحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وفقا لما هو معتمد محليا وعالميا، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت.

مادة 4

يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.

مادة 5

يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3 سنوات على الأقل وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة.

مادة 6

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5)، يحظر تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.

مادة 7

على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفة دورية ومستمرة، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.

مادة 8

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

مادة 9

يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه، أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرار من الوزير إضافة أماكن أخرى.

مادة 10

يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل.

مادة 11

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين (2 و7) من هذا القانون.