«أرناتوفيتش» يوقع لويست هام لمدة 5 مواسم

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أعلن نادي ويست هام الإنجليزي، اليوم السبت، عن تعاقده مع النمساوي الدولي ماركو أرناتوفيتش، لاعب نادي ستوك سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 5 مواسم.

وأصبح «أرناتوفيتش» ثالث صفقات وستهام خلال الميركاتو الحالي، حيث تعاقد الفريق اللندني مع جو هارت، حارس مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى الحصول على خدمات باولو زباليتا، لاعب مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

صفقة انتقال أرناتوفيش كلفت خزينة وستهام 20 مليون يورو، بحانب 5 ملايين أخرى كمزايا إضافية، حال توافرت شروط معينة، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لستوك.

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وقال اللاعب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لوست هام، بعد ارتداءه قميص الفريق: «إنّه شعور خاص بالنسبة لي لأصبح لاعبًا في وست هام يونايتد، الجميع يعرف أنه ناد كبير»، مضيفًا: «لعبت ضد وست هام على ملعب أولد ستاديوم، واستطيع قول إنه نادي ضخم يمتلك العديد من المشجعين».

يذكر أن «أرناتوفيش» كان هو اللاعب الأساسي في مركز الجناح الأيمن، وهو نفس مركز الدولي المصري رمضان صبحي، والمحترف في صفوف نادي ستوك سيتي.