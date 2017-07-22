تشيلسي يرغب في ضم «كاندريفا» من الإنتر

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ذكرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، اليوم السبت، أنّ نادي تشيلسي يرغب في ضم الإيطالي أنطونيو كاندريفا، لاعب فريق إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة، أنّ إدارة البلوز بقيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، ترغب في ضم كاندريفا من الإنتر، نظرًا لإمكانياته الجيدة في اللعب بمركز الجناح الأيمن والأيسر، مقابل 23 مليون جنيه إسترليني، قبل انتهاء فترة الميركاتو الحالية.

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وقالت الصحيفة، إنّ كونتي وضع كاندريفا بديلًا، للبرازيلي دانيلو لويز ظهير أيمن فريق ريال مدريد الإسباني، بعد أن اقترب اللاعب من الانتقال إلى فريق مانشستر سيتي.

يذكر أن كاندريفا انتقل إلى إنتر العام الماضي، مقابل 22 مليون يورو، قادمًا من نادي لاتسيو.