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مئات الآلاف من المثليين في ألمانيا يحتفلون بقانون "الزواج للجميع"

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مصراوي Masrawy

مئات الآلاف من المثليين في ألمانيا يحتفلون بقانون "الزواج للجميع"

07:08 م السبت 22 يوليو 2017

مثليين

برلين - (د ب أ)

شارك مئات الآلاف اليوم السبت في فعاليات ما يعرف باسم "كريستوفر ستريت داي"، حيث يخرج مثليو الجنس في مسيرات ذات طابع احتفالي في شوارع العاصمة الألمانية برلين.

وتحت شعار "المزيد منا - كل صوت ضد اليمين" قاد مثليو الجنس المسيرة رقم 39 من حي كورفورشتيندام إلى بوابة براندنبورج التاريخية.

ورغم الهطول الكثيف للأمطار والعواصف بعد ظهر اليوم غلبت الأجواء الاحتفالية على المسيرة، حيث شهدت عروضا راقصة من المشاركين الذين كان يرتدى الكثيرون منهم أزياء تنكرية .

وتأتي المسيرة عقب يوم من إقرار الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لقانون يسمح بزواج المثليين جنسيا ويتيح لهم التبني.

وتهدف هذه المسيرات إلى المطالبة بالمساواة الكاملة في الحقوق وقبول المثليين في كافة مجالات الحياة.

وقال أحد المشاركين: "نحن هنا اليوم للاحتفال بالزواج للجميع... سأتزوج من شريك حياتي العام القادم".

وذكر النائب البرلماني عن حزب الخضر، فولكر بيك، في إشارة إلى قانون الزواج للجميع: "مرحلة الهوادة انتهت. الآن يمكن لعصر القبول أن يبدأ".

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