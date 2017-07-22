الأزهري: قاعدة محمد نجيب العسكرية حدث فارق في تاريخ القوات المسلحة

كتب ــ محمود مصطفى:

‏قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية حدث فارق في تاريخ جيشنا العظيم.

وأوضح الأزهري، أن القاعدة إضافة نوعية إلى قدرات قواتنا المسلحة، ودليل على أن شعب مصر في أشد الأوقات صعوبة قادر على صنع النجاح الذي يليق به.

وأضاف الأزهري في بيان اليوم السبت، أن "قاعدة محمد نجيب العسكرية حدث عظيم له دلالات تدل على معدن الإنسان المصري العظيم، حيث ظهر الوفاء العميق للرئيس الأسبق محمد نجيب، إضافة إلى أن الاحتفال بتخريج دفعات الكليات والمعاهد العسكرية في افتتاح القاعدة العسكرية فيه دلالات عظيمة على بناء الإنسان وبناء التسليح والقدرات القتالية في نفس الوقت."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم السبت، قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وجرى الافتتاح بحضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والأمير خالد الفيصل أمير مكة، والشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، وزير الدفاع الكويتي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.