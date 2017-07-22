أخبار عاجلة

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

علي غزال يكشف لـ«التحرير» حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

Google+ Print
علي غزال يكشف لـ«التحرير» حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك علي غزال يكشف لـ«التحرير» حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدولي المصري علي غزال، مدافع فريق جويزهو زي تشينج الصيني، إنَه يمتلك عرضين من الأهلي والزمالك، للانتقال لأحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح غزال، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنّه فسخ تعاقده مع نادي جويزهو زيتشينج الصيني، بسبب عدم مشاركته، مؤكدًا أنه «لم يتأقلم في الصين وفضل الرحيل».

وأضاف مدافع منتخب أنه تلقى اتصالات من العديد من وكلاء اللاعبين، وشركات التسويق للانضمام للنادي الأهلي أو ، لكنه أبلغ الوكلاء برغبته في الاستمرار في مشواره الاحترافي.

شاهد أيضا

وذكر غزال أن هذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها اتصالات من أجل الانضمام للقطبين، حيث سبق وتحدث معه بعض الوكلاء قبل الانتقال للصين، لكن قراره كان البقاء في رحلته الاحترافية.

وأكد الدولي المصري أنه خرج من مصر بأحلام كبيرة لم يحقق منها الكثير، وسيقاتل حتى يصل إلى هدفه.

واختتم غزال حديثه: «فخر لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، ولكن فى الوقت الحالي أمتلك عروضًا خارجية من البرتغال وبعض الأندية الأوروبية وسأعلن وجهتي خلال أيام».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"