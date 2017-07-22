علي غزال يكشف لـ«التحرير» حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدولي المصري علي غزال، مدافع فريق جويزهو زي تشينج الصيني، إنَه يمتلك عرضين من الأهلي والزمالك، للانتقال لأحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح غزال، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنّه فسخ تعاقده مع نادي جويزهو زيتشينج الصيني، بسبب عدم مشاركته، مؤكدًا أنه «لم يتأقلم في الصين وفضل الرحيل».

وأضاف مدافع منتخب مصر أنه تلقى اتصالات من العديد من وكلاء اللاعبين، وشركات التسويق للانضمام للنادي الأهلي أو الزمالك، لكنه أبلغ الوكلاء برغبته في الاستمرار في مشواره الاحترافي.

شاهد أيضا

وذكر غزال أن هذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها اتصالات من أجل الانضمام للقطبين، حيث سبق وتحدث معه بعض الوكلاء قبل الانتقال للصين، لكن قراره كان البقاء في رحلته الاحترافية.

وأكد الدولي المصري أنه خرج من مصر بأحلام كبيرة لم يحقق منها الكثير، وسيقاتل حتى يصل إلى هدفه.

واختتم غزال حديثه: «فخر لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، ولكن فى الوقت الحالي أمتلك عروضًا خارجية من البرتغال وبعض الأندية الأوروبية وسأعلن وجهتي خلال أيام».