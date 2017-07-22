الزمالك يعلن تفاصيل التصويت على عمومية اللائحة الجديدة

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، انعقاد الجمعية العمومية الخاصة لعرض لائحة النظام الأساسي للنادي، وأيضا اللائحة الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الأولمبية وذلك يوم الجمعة، الموافق 25 من الشهر الجاري.

وجاء جدول الجمعية العمومية على النحو التالى:

- يبدأ التوقيع في كشوف التسجيل للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة، وحتى السابعة مساء موعد انعقاد الجمعية العمومية الخاصة، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 7500 عضو على، الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع، حيث يتم البدء في مناقشة جدول أعمال والمتضمن عرض لائحة النظام الأساسي، واللائحة الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الأولمبية لاعتماد أي منها.

- تكون قرارت الجمعية صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء الذين أدلو بأصواتهم.

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- يكون التصويت حضوريًا في الجمعية العمومية لنادي الزمالك والموافقة برفع الأيدي.

- حال عدم انعقاد الجمعية أو عدم اكتمال النصاب لأي سبب تكون لائحة النظام الأساسي الاسترشادية للأندية الرياضية الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 1 لسنة 2017 بتاريخ 8/6/2017 هي لائحة النظام الأساسي للنادي.

- آخر موعد لسداد الاشتراك السنوى للنادى ليكون للعضو أحقيقة حضور الجمعية العمومية قبل الساعة الخامسة مساء يوم انعقاد عمومية الزمالك.