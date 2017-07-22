أخبار عاجلة

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الزمالك يعلن تفاصيل التصويت على عمومية اللائحة الجديدة

Google+ Print
الزمالك يعلن تفاصيل التصويت على عمومية اللائحة الجديدة الزمالك يعلن تفاصيل التصويت على عمومية اللائحة الجديدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر مجلس إدارة نادي ، انعقاد الجمعية العمومية الخاصة لعرض لائحة النظام الأساسي للنادي، وأيضا اللائحة الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الأولمبية وذلك يوم الجمعة، الموافق 25 من الشهر الجاري.

وجاء جدول الجمعية العمومية على النحو التالى: 

- يبدأ التوقيع في كشوف التسجيل للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة، وحتى السابعة مساء موعد انعقاد الجمعية العمومية الخاصة، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 7500 عضو على، الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع، حيث يتم البدء في مناقشة جدول أعمال والمتضمن عرض لائحة النظام الأساسي، واللائحة الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الأولمبية لاعتماد أي منها.

- تكون قرارت الجمعية صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء الذين أدلو بأصواتهم.

شاهد أيضا

- يكون التصويت حضوريًا في الجمعية العمومية لنادي الزمالك والموافقة برفع الأيدي.

- حال عدم انعقاد الجمعية أو عدم اكتمال النصاب لأي سبب تكون لائحة النظام الأساسي الاسترشادية للأندية الرياضية الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 1 لسنة 2017 بتاريخ 8/6/2017 هي لائحة النظام الأساسي للنادي.

- آخر موعد لسداد الاشتراك السنوى للنادى ليكون للعضو أحقيقة حضور الجمعية العمومية قبل الساعة الخامسة مساء يوم انعقاد عمومية الزمالك.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك