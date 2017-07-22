مصرع مصري في قطر صعقًا بالكهرباء.. ووصول الجثمان غدًا
مصرع مصري في قطر صعقًا بالكهرباء.. ووصول الجثمان غدًا
06:29 م السبت 22 يوليو 2017
ارشيفية
كتبت- نورا ممدوح:
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالدوحة، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري، أسامه عبد الحفيظ عبد الله علي، لأرض الوطن، بعد وفاته نتيجة صعق كهربائي بمقر العمل، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.
وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي هشام كامل بالسفارة المصرية بالدوحة، يفيد أن جثمان المتوفى سوف يصل إلى القاهرة قادما من الدوحة غدا الأحد على الرحلة رقم 503 على الخطوط الملكية الأردنية.
وقال سعفان في بيان اليوم السبت، إن المواطن المتوفى يحمل رقم الشخصي 27981806945، وجواز سفر مصري رقم A09983962 ومقيم بقرية الموالسة - مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، توفي نتيجة صعق كهربائي بمقر العمل، وتم التواصل مع أهل المتوفي وإبلاغهم خالص تعازى وزير القوي العاملة.
كما تحمل صاحب العمل كافة تكاليف حالة الوفاة، وجاري التواصل مع أهل المتوفي لاستخراج الإعلام الشرعي، وتوكيل من يرونه مناسبا لمتابعة مستحقات المتوفي، مع الجهات المختصة مع التنسيق التام مع المكتب العمالي بالدوحة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"سعفان": 140 ألف جنيه مستحقات الورثة الشرعيين لمواطن توفي في ايطاليا
-
القوى العاملة: تسجيل 17 ألفا من طالبي العمل.. وتشغيل 5 آلاف خلال مايو
-
رئيس الوزراء يثمن مبادرة صرف علاوة الـ10% للعاملين بالقطاع الخاص
-
"القوى العاملة" تطالب المصريين "مخالفي العمل والإقامة" سرعة مغادرة
إعلان
إعلان