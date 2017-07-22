مصرع مصري في قطر صعقًا بالكهرباء.. ووصول الجثمان غدًا

كتبت- نورا ممدوح:

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالدوحة، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري، أسامه عبد الحفيظ عبد الله علي، لأرض الوطن، بعد وفاته نتيجة صعق كهربائي بمقر العمل، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي هشام كامل بالسفارة المصرية بالدوحة، يفيد أن جثمان المتوفى سوف يصل إلى القاهرة قادما من الدوحة غدا الأحد على الرحلة رقم 503 على الخطوط الملكية الأردنية.

وقال سعفان في بيان اليوم السبت، إن المواطن المتوفى يحمل رقم الشخصي 27981806945، وجواز سفر مصري رقم A09983962 ومقيم بقرية الموالسة - مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، توفي نتيجة صعق كهربائي بمقر العمل، وتم التواصل مع أهل المتوفي وإبلاغهم خالص تعازى وزير القوي العاملة.

كما تحمل صاحب العمل كافة تكاليف حالة الوفاة، وجاري التواصل مع أهل المتوفي لاستخراج الإعلام الشرعي، وتوكيل من يرونه مناسبا لمتابعة مستحقات المتوفي، مع الجهات المختصة مع التنسيق التام مع المكتب العمالي بالدوحة.