أخبار عاجلة

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"حماة وطن" عن قاعدة محمد نجيب العسكرية: "الأبطال لا يسقطون من الذاكرة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"حماة وطن" عن قاعدة محمد نجيب العسكرية: "الأبطال لا يسقطون من الذاكرة"

06:22 م السبت 22 يوليو 2017

قاعدة محمد نجيب العسكرية

كتبت- مروة شوقي:
​أشاد حزب "حماة الوطن"، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح ، لقاعدة "محمد نجيب" العسكرية بمدينة الحمام غرب الإسكندرية، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، إن قاعدة محمد نجيب العسكرية، تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض ، وتعكس الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس السيسي، منذ توليه المهمة وهي إعادة بناء الدولة المصرية على كل المستويات وفي مقدمتها القوات المسلحة، وإرسال رسالة للخارج بشكل عام والقوى الكارهة بشكل خاص، بأن مصر قوية بجيشها وشعبها.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن افتتاح القاعدة تأكيد على إعادة تمركز جديد للجيش المصري في المنطقة، في ظل توتر الأوضاع في ليبيا، وتأمين المنطقة الشمالية وحماية للمصالح الاقتصادية غرب مصر برا وبحرا.

وتابع الهريدي: "ما حدث اليوم تأكيد أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة في مواصلة مسيرة التطوير والتحديث لمنظوماتها القتالية والاهتمام ببناء الفرد المقاتل وتطوير أداؤه وقدرته علي الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن".

وأشار إلى أن إطلاق اسم الرئيس جمال عبد الناصر على حاملة الطائرات ميسترال، واسم الرئيس السادات على حاملة الطائرات الثانية، وإطلاق اسم الرئيس محمد نجيب على أكبر قاعدة عسكرية مصرية، يؤكد أن أسماء الأبطال لا تسقط من ذاكرة الوطن، والقوات المسلحة تعرف جيداً معنى الوفاء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "جمعة الغضب" الفلسطينية ونتيجة المرحلة الأولى للتنسيق يتصدران عناوين

    أخبار

  • اليوم.. السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط بمطروح

    أخبار

  • بالصور- أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط قبل افتتاح السيسي لها غدًا

    أخبار

  • رئيس أذربيجان يهنىء السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

    أخبار

إعلان

c5d6a58049.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة