"حماة وطن" عن قاعدة محمد نجيب العسكرية: "الأبطال لا يسقطون من الذاكرة"

كتبت- مروة شوقي:

​أشاد حزب "حماة الوطن"، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاعدة "محمد نجيب" العسكرية بمدينة الحمام غرب الإسكندرية، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، إن قاعدة محمد نجيب العسكرية، تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر، وتعكس الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس السيسي، منذ توليه المهمة وهي إعادة بناء الدولة المصرية على كل المستويات وفي مقدمتها القوات المسلحة، وإرسال رسالة للخارج بشكل عام والقوى الكارهة بشكل خاص، بأن مصر قوية بجيشها وشعبها.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن افتتاح القاعدة تأكيد على إعادة تمركز جديد للجيش المصري في المنطقة، في ظل توتر الأوضاع في ليبيا، وتأمين المنطقة الشمالية وحماية للمصالح الاقتصادية غرب مصر برا وبحرا.

وتابع الهريدي: "ما حدث اليوم تأكيد أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة في مواصلة مسيرة التطوير والتحديث لمنظوماتها القتالية والاهتمام ببناء الفرد المقاتل وتطوير أداؤه وقدرته علي الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن".

وأشار إلى أن إطلاق اسم الرئيس جمال عبد الناصر على حاملة الطائرات ميسترال، واسم الرئيس السادات على حاملة الطائرات الثانية، وإطلاق اسم الرئيس محمد نجيب على أكبر قاعدة عسكرية مصرية، يؤكد أن أسماء الأبطال لا تسقط من ذاكرة الوطن، والقوات المسلحة تعرف جيداً معنى الوفاء.