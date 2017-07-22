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وزير الدفاع: ثورة يوليو ستظل إنجازًا بطولياً حمل الجيش لواءه

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع: ثورة يوليو ستظل إنجازًا بطولياً حمل الجيش لواءه

06:21 م السبت 22 يوليو 2017

وزير الدفاع: ثورة يوليو ستظل إنجازًا بطولياً حمل الجيش لواءه

الفريق أول صدقي صبحي

كتب- مصطفى المنشاوي:

بعث الفريق أول صدقي صبحي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح ، رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بالذكري الـخامسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال وزير الدفاع في برقيته، إن "ثورة يوليو كانت وستظل انجازًا وطنياً بطولياً حمل لواءه طلائع القوات المسلحة التي خرجت في 23 من يوليو في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطني الصادق وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن".

وأضاف: "اليوم وبعد قيام ثورة 30 يونيو التي حمل لواءها الشعب ولبت القوات المسلحة ندائها فإن شعب بقياداته الواعية قادر على صنع مرحلة جديدة من تاريخه، تجسد إرادته الحرة وتفجر طاقاته القادرة على مواصلة مسيرة الوطن الحضارية والتاريخية".

كما بعث الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة ممثالة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر وزيـر الدفـاع، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وصف والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بالذكري 65 لثورة 23 يوليو.

كما أصدر الفريق حجازي، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة بهذه المناسبة.​

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