العشري: رحيل الشامي وجمعة عن إنبي «مرفوض»

التحرير

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قال الكابتن طارق العشري، المدير الفني لفريق إنبي، إنه متمسك ببقاء واستمرار الثنائي محمد الشامي وعبد الله جمعة، مع الفريق، وأنه يرفض بشكل قاطع ونهائي رحيل أيا منهما.

وأضاف العشري في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «أعمل على بناء فريق شاب لإنبي، ووجود محمد الشامي وعبد الله جمعة مهم جدًا بالنسبة لي، بعد أن اكتسبا خبرة اللعب في الممتاز مع فريق المصري وكان هذا هو الهدف من إعارة كلا منهما».

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على الجانب الآخر أوضح المدير الفني للفريق البترولي أنه لا مانع لديه في انتقال صلاح عاشور للزمالك متمنيًا له التوفيق.