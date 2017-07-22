المشنوق يتحرك لتدارك التداعيات الإنسانية للاشتباكات في جرود عرسال

بيروت - (د ب أ)

أجرى وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تحركا مكثفا، لتدارك التداعيات الانسانية للاشتباكات المسلحة بين "حزب الله" والمسلحين في منطقة جرود عرسال.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الوزير المشنوق أجرى " خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة تحركا مكثفا، تخللته اجتماعات عمل وسلسلة اتصالات تمحورت حول الاجراءات الواجب اتخاذها لتدارك التداعيات الانسانية للاشتباكات المسلحة في منطقة جرود عرسال، وهي جاءت استكمالا للاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي الداخلي الذي رأسه قبل ظهر أمس".

وشدد الوزير المشنوق على "ضرورة العمل لتخفيف الأعباء الانسانية الباهظة الثمن التي يتحملها المجتمع المضيف في عرسال منذ بداية الحرب في سوريا وتضحياته من أجل ايواء النازحين وتحمله تداعيات وجود المسلحين في جرود منطقته".

وأكّد وزير الداخلية على أنه" على تواصل دائم مع جميع المعنيين في الجيش ومختلف الاجهزة الأمنية والهيئة العليا للإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية من أجل توفير كل السبل لحماية المدنيين وتأمين المساعدات الطبية والانسانية لهم".

وكانت انطلقت صباح أمس الجمعة عملية تطهير جرود عرسال شرق لبنان والقلمون السوري من المسلحين على يد "حزب الله" والجيش السوري. وحقق مقاتلو "حزب الله" تقدماً كبيراً في جرود عرسال حتى الآن.