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" النصرة" تقتل بصاروخ أحد المكلفين بالتفاوض معها في عرسال شرق لبنان

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مصراوي Masrawy

" النصرة" تقتل بصاروخ أحد المكلفين بالتفاوض معها في عرسال شرق لبنان

05:53 م السبت 22 يوليو 2017

جبهة النصرة

بيروت - (د ب أ)

قتل النائب السابق لرئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي اليوم السبت لدى إصابته بصاروخ أطلقته "جبهة النصرة" وأصيب رفيقه فايز الفليطي أثناء تفاوضهما مع قادة من جبهة النصرة للانسحاب من جرود عرسال شرق لبنان .

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أنه "بتاريخه وفي محلة وادي حميد - مفرق العجرم، تعرضت سيارة يستقلها النائب السابق لرئيس بلدية عرسال السيد أحمد الفليطي يرافقه فايز الفليطي المكلفان بالتفاوض مع المجموعات الإرهابية، لصاروخ من قبل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، ما أدى إلى بتر قدم الأول وإصابة الثاني بجراح مختلفة".

وأضاف البيان أن الجيش اللبناني أمن " بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي إسعافهما ونقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، وما لبث المواطن أحمد الفليطي أن فارق الحياة متأثرا بجراحه".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الرجلين أصيبا " في منطقة الملاهي وادي حميد، حيث سقط صاروخ أثناء لقائهما قادة من جبهة النصرة للتفاوض على الانسحاب. فأصيبا مع المفاوضين".

وتشهد جرود عرسال شرق لبنان عملية عسكرية منذ صباح أمس الجمعة لتطهيرها وتطهير منطقة القلمون السوري من المسلحين على يد "حزب الله" والجيش السوري.

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