خبير: افتتاح قاعدة «محمد نجيب» يحمل رسائل لأطراف عدة

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قال الكاتب الطيب الطاهر، الخبير في الشئون العربية، اليوم السبت، إن افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، بهذا المستوى التجهيزي والقتالي، كأكبر قاعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ رسالة لكل من يحاول التربص بأمن مصر والأمن القومي العربي أيضًا، في ظل مسئولية مصر عن أمن الأمة.

وأضاف الطاهر، خلال لقاء له عبر فضائية «الغد»، أن الرسالة الثانية من افتتاح القاعدة المصرية هي رد على خطاب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الذي ألقاه أمس، وأن كل ما قامت به الدوحة من دعم وإسناد للتنظيمات الإرهابية وإيواء شخصيات تناهض أمن مصر والوطن العربي هي خطوات ستقابلها مصر بردع قوي، وأن وقت الحساب قد بدأ بالفعل.

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وأوضح أن الدول العربية المقاطعة لقطر، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، اتخذت خطوات حاسمة ضد الدوحة عبر استراتيجية واضحة المعالم، مؤكدًا أن الموقف القطري لن يتسق مع الدول الأربع خاصة بعد الكلمة التي ألقاها «تميم».