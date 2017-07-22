«دينية النواب» تستنكر إغلاق المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

التحرير

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استنكر النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ومنع إقامة شعائر صلاة الجمعة، والاعتداء على المصلين والحراس بالمسجد.

وقال في تصريحات لـ"التحرير" إن إجازة البرلمان تحول دون عقد لجنة الشئون الدينية اجتماعا لمناقشة أزمة المسجد الأقصى، لكن في الوقت نفسه فإن البيان الذي أصدره الأزهر الشريف حيال هذه الأزمة كان كافيا وقويا، حيث وجه خطابه للمجتمع الدولي للقيام بدوره تجاه هذه الاعتداءات الصارخة.

وأضاف أن بيان الأزهر جاء في وقته وحمل رسالة مهمة بتحميل كافة أطراف المجتمع الدولي مسئولية ما يحدث في المسجد الأقصى.

وكان الأزهر الشريف قد أطلق، الخميس الماضي، نداءً دوليا عاجلا من أجل التحرك فورا، لإنقاذ المسجد الأقصى من مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد القدس والسيطرة على أولى القبلتين.

وأعرب الأزهر الشريف في البيان عن «قلقه إزاء تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى»، محذرا من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم وتهديد استقرار المنطقة بأسرها، داعيا قادة العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية للتحرك فورا لإنقاذ المسجد الأقصى.

وأكد الأزهر رفضه القاطع لكافة الإجراءات الاستفزازية التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المصلين الفلسطينيين الراغبين في آداء شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى.

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وأشار الأزهر إلى الاعتداءات الوحشية على المصلين، مما أسفر عن إصابة الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس السابق وخطيب المسجد الأقصى، إضافة إلى عشرات الفلسطينيين المرابطين أمام المسجد الأقصى.

وطالب النائب عبد الكريم زكريا، باتخاذ قرارات جادة لوقف ما يحدث في المسجد الأقصى، خاصة في ظل الإرهاب والتطرف والاعتداء الذي تقوم به قوات الاحتلال.

وأضاف أن القانون الدولي يجرم الاعتداء على المقدسات الدينية بمختلف دياناتها، مطالبًا جامعة الدول العربية بالتحرك السريع واتخاذ خطوات إيجابية جادة لمجابهة ما يحدث في المسجد الأقصى خاصة وفلسطين عامة، بالإضافة إلى عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأحداث.

فيما طالب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وعضو البرلمان العربي، المجتمع الدولي خاصة منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى ولجنة القدس بسرعة التحرك للوقف الفوري لما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات اعتقال عشوائي وإطلاق للقنابل المسيلة للدموع ضد المصلين الفلسطينيين فى محيط المسجد الأقصى.

واتهم عابد، في بيان، اليوم، السبت، المجتمع الدولي بتخاذله وصمته المستمر تجاه جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتماديها في جرائمها البشعة حتى داخل المسجد الأقصى وفي محيطه بهدف تهويد المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

وأوضح عابد أن هذه البلطجة الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية تزيد الشعب الفلسطيني قوة وصلابة وتجعل العالم كله -خاصة أن هناك أكثر من مليار مسلم- يرفضون سياسات الاحتلال لتهويد المقدسات الإسلامية.