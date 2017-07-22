إسرائيل تسأل: أين مظاهرات القاهرة ضد حصار الأقصى؟

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بعنوان "مصر والأردن تحاولان مساعدة إسرائيل"، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "الأزمة التي يشهدها المسجد الأقصى من شأنها أن تضع دولا عربية في مسار تصادم مع حركات إسلامية، وتهدئة الأجواء في المناطق الفلسطينية تتعلق الآن بنجاح نتنياهو -رئيس وزراء إسرائيل- في تقليل عدد أجهزة كشف المعادن والمتفجرات والوصول إلى اتفاق مع القادة العرب".

وأضافت: "عندما يتفاخر نتنياهو بين كل حين وآخر باللقاءات التي يجريها مع قادة عرب، الذين كان آخرهم وزير الخارجية الإماراتي، فإنه يتجاهل في نفس الوقت الجانب الإسلامي الذي يشرف على التحركات السياسية من هذا النوع، والأحداث الأخيرة أوضحت أن كل خطوة في الطريق السياسي والأمني لا بد أن تُفحص على الصعيد الديني أيضا، وليس فقط لاعتبارات دينية تتعلق بالأماكن المقدسة".

وقالت إن "المسجد الأقصى مثله مثل الكعبة في مكة، هو موقع إسلامي يشكل جزءا لا ينفصل عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومواقع من هذا النوع يولد المساس بها ردود فعل جماهيرية عاصفة وغاضبة، من شأنها أن تجعل الأنظمة في الدول العربية والإسلامية في طريق تصادم مع حركات إسلامية موجودة بتلك الدول، وفي مواجهة مع شعب مسلم يمكنه أن ينزع الشرعية عن كل تقارب بين إسرائيل ودول عربية".

واستكملت: "الاعتراف بقوة الجماهير وضغوط الرأي العام العربي التي تشكل تهديدا، هو إحدى النتائج الهامة لثورات الربيع العربي؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والأماكن المقدسة، وحتى وقتنا هذا لم يترجم الغضب العربي والإسلامي في هذه الدول لمظاهرات جماهيرية حاشدة ضد تل أبيب أو شعارات أو مقالات انتقادية، ورغم أن أحداث الأقصى احتلت العناوين الرئيسية في غالبية الدول العربية، فإنه للمرة الأولى حتى وقتنا هذا لم تنظم أي تظاهرات ضد إسرائيل في شوارع القاهرة وعمان والمغرب، التي اعتدنا عليها في الماضي".

وقالت: "الرئيس المصري من جانبه دعا تل أبيب إلى العمل فورا على تهدئة الأجواء، لكن هذا التصريح يعتبر لينا جدا إذا ما قارناه بتصريحات السيسي في سبتمبر 2015، التي اتهم فيها تل أبيب بانتهاك المقدسات بشكل سافر، ووفقا للتقارير المصرية فإن مختار جمعة وزير الأوقاف المصري أصدر تعليماته لأئمة وخطباء المساجد بالامتناع عن التطرق والحديث عما يحدث للأقصى أيام الجمعة"، واستكملت: "السعودية التي جند ملكها سلمان بن عبد العزيز إدارة ترامب للضغط على تل أبيب من أجل السماح بالصلاة للفلسطينيين، امتنعت هي الأخرى سواء على ألسنة مسؤوليها أو وسائلها الإعلامية عن التطرق للأمر".

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وأضافت: "إسرائيل التي تتبادل الرسائل مع السعودية وتدير مشاورات مع عبد الله العاهل الأردني والرئيس المصري، تبحث الآن عن حل مزدوج للأمر، ووفقا لمصادر أردنية فإن الحلول التي تمت مناقشتها حتى الآن؛ لم تنجح، وكان هناك مقترح بقيام الشرطة الأردنية باستخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات على أن يرتدوا زيا مدنيا، واستبدال بالبوابات الإلكترونية أجهزة كشف يدوية، أو تشغيل هذه الأجهزة على يد قوات مشتركة فلسطينية وإسرائيلية وأردنية".

وقالت: "المشكلة أن الحلول المقترحة تمس بموقف إسرائيل التي تريد سيادة مطلقة، كما تضر بالموقف الفلسطيني الذي يرفض تدخلا أمنيا إسرائيليا فيما يتعلق بالحرم القدسي، وإعلان محمود عباس رئيس السلطة قطع العلاقات مع تل أبيب لن يفيد بشيء، لكن نفس القرار لا يمنع تبادل الآراء والمناقشات مع عناصر أمنية فلسطينية كجزء من التعاون بين رام الله وتل أبيب، وانتقال الأفكار بين إسرائيل والأردن وفلسطين".

ونقلت عن مصادر أردنية بارزة قولها: "الملك عبد الله يدرك جيدا ضرورة وجود عمليات تفتيش أمني إسرائيلية، لكن عندما يتعلق الأمر بالصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، والصراع الداخلي في حكومة تل أبيب، فإن الملك وقتها لا يمكنه أن يطالب الفلسطينيين بالتنازل لصالح استقرار حكومة نتنياهو".

وختمت: "ما يحدث يشير إلى توقع الأردن بادرة حسن نية من قبل تل أبيب تسمح للملك عبد الله بأداة يمكنه عبرها إقناع عباس بالموافقة على وسائل تأمين جديدة في الحرم القدسي، وليس مستبعدا أن رسائل مشابهة تلقاها نتنياهو من السيسي، والآن يدور السؤال: إلى أي درجة سيوافق نتنياهو وإلى أي درجة سيتمكن من نزع أدوات كشف المتفجرات من حول الحرم القدسي، والموافقة على الحلول التي لن يرفضها القادة العرب، ومن ثم تتعزز العلاقات معهم؟".