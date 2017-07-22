إغلاق مكتبة الإسكندرية وترميم الطرق.. عروس البحر تستقبل مؤتمر الشباب

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على قدم وساق تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، استعداداتها لاستضافة فعاليات المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعقد بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين.

يشارك في المؤتمر 1300 شاب وفتاة من أبناء محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ وجامعات إقليم غرب الدلتا، فضلا عن مجموعة شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي، وكذلك عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ورؤساء الجامعات وممثلي المجلس القومي للمرأة.

وأعلنت مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، عن إغلاق أبوابها أمام الجمهور، بداية من غدٍ الأحد، وحتى يوم الثلاثاء المقبل، على أن تعاود المكتبة فتح أبوابها اعتبارا من الأربعاء المقبل؛ لمواصلة جميع فاعلياتها الثقافية، كما تقرر إغلاق عدد من المقاهي والكافتيريات بمحيط المكتبة، كإجراء أمني بالتزامن مع انعقاد المؤتمر.

وعلى مستوى الأحياء، شهد حي وسط، والواقع بنطاقه مكتبة الإسكندرية، أعمال تجميل وترميم لمختلف الطرق به، وتهذيب الأشجار والنخيل بالجزيرة الوسطى، ورفع القمامة وإضافة زراعات جديدة.

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واصل كذلك حي شرق الإسكندرية أعمال تجميل وتشجير مدخل الإسكندرية الزراعي، ورفع المخلفات وتجريف ورفع الأتربة على الطريق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق المركزية، للوصول للمظهر الحضاري اللائق أمام زائريها والمشاركين في المؤتمر.

وعلق مسؤولي حي الجمرك، أعلام مصر ولافتات الترحيب وصور الرئيس، استعدادا لاستقبال زوار المؤتمر، كما شملت أعمال التجميل ميادين وسط المدينة وعلى رأسها ميدان أحمد زويل إذ تم زراعة أشجار جديدة بالجزر الوسطى، والانتهاء من تطوير ميدان صفية زغلول بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

كان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اعتمد مبلغ 620 ألف جنيه لترميم الأرصفة بشارعي فؤاد وأبو قير والكورنيش، وذلك في إطار خطة المحافظة في رفع وتأهيل الطرق الجانبية والداخلية.













