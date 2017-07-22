لعنة الفراعنة والزئبق الأحمر.. قصة معتقدات الحضارة المصرية القديمة

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يحيط بالآثار والحضارة المصرية القديمة الكثير من الأسرار والغموض، مما جعل العالم أجمع يوجه أنظاره إليها لمعرفة تلك الأسرار، وكيف وصلت تلك الحضارة إلى هذه الدرجة من العظمة، ولكن صاحب هذا الانبهار بعض المعتقدات والنظريات ظهرت وبنيت في عقول بعض الأشخاص، وفي هذا التقرير نعرض بعض تلك المعتقدات.

لعنة الفراعنة

عندما يأتي ذكر المصريين القدماء أو الآثار القديمة، لعل أول ما يأتي في الخاطر "لعنة الفراعنة"، ولكن متى وكيف ظهرت تلك المقولة؟

هناك الكثير من القصص والأحداث التي ارتبطت بـ"لعنة الفراعنة"، التي يعود انتشارها إلى عام 1922، مع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وبعد وقوع حوادث غريبة أعقبت اكتشاف المقبرة، منها حدوث حالات الوفاة التي أصيب بها من ارتبط باكتشاف مقبرة الملك، مثل الممول لعملية البحث اللورد كارنرفون، الذي توفي نتيجة تسمم بالدم، وذلك عقب تسمم أصابه يقال في أثناء الحلاقة مكان لدغة بعوضة.

واستمرت القصص حول العاملين بموقع المقبرة، عندما وجد أحد الأشخاص أن عصفور كارتر قد تم قتله عن طريق ثعبان كوبرا أحد رموز الحماية في مصر القديمة، مما رسخ أكثر الاعتقاد بأن هناك خطْبًا ما يحدث بسبب العبث بمقبرة الملك، التي حذرت النصوص المكتوبة بأن يمس بها أحد.

ولكن من جهة أخرى سنجد أن كارتر نفسه وأول من دخل المقبرة واكتشفها توفي في عام 1939، أي عقب اكتشاف المقبرة بنحو 17 عامًا، وكذلك الرقيب ريتشارد أدامسون الذي كان يتولى حراسة المقبرة ومقتنياتها لمدة تقارب الـ6 سنوات توفي في عام 1982، أي بعد اكتشاف المقبرة بنحو 60 عامًا، ويذكر أن ذلك كان مجرد أقوال لإبعاد اللصوص عن مقبرة الملك، حيث انتشرت في تلك الآونة سرقات المقابر، ولعل أحد أهم الكلمات التي حذرت من التعدي على مقبرتها، النقش المسجل على ضريح "ويليام شكسبير".

أما أسباب الوفاة التي حدثت بعد اكتشاف المقبرة فربما ترجع لأسباب صحية، وذلك بسبب توقع البعض أن تكون هناك فطريات في المقابر المغلقة التي تصيب الأفراد، وتم إطلاقها في الهواء عند فتحها، وانتشار روائح الغازات السامة مثل "الأمونيا وكبريتيد الهيدروجين".

الزئبق الأحمر

ذلك السائل النادر الموجود عند رقبة المومياء، وعن طريقه يستطيع مالكه تقديمه إلى الأرواح والجان حتى يحصل منهم الكثير والكثير من الأموال، بجانب قدرة السائل على الحفاظ على جسم الإنسان شابا، ويشفي من الأمراض.

ترجع قصة هذا السائل إلى اكتشاف مقبرة أحد القادة العسكريين، وفي أثناء عمليات البحث في المقبرة التي لا تزال مغلقة منذ اكتشافها تم العثور على تابوت مغلق وبداخله مومياء ذلك القائد، وعثر حول المومياء على سوائل من بقايا عملية التحنيط، وقام مكتشف المقبرة "زكي إسكندر" بتجميع تلك السوائل داخل زجاجة صغيرة، التي توجد الآن في متحف التحنيط بالأقصر.

وذاع صيت هذ السائل بعد أن أعلن الاتحاد السوفييتي في الستينيات اكتشافه مادة تزيد كثافة عن أي مادة أخرى خاصة البلوتونيوم، وعندما زار مجموعة من العلماء الروس مصر قاموا بأخذ عينات من تلك الزجاجة وتبين أنها تحتوي على مواد التحنيط المعروفة مثل "الراتنج، والزيوت العطرية، وملح النطرون"، وأن هذه المواد قد تفاعلت مع المومياء الموجودة داخل التابوت والدم الخارج منها، فقد اكتسبت هذه المواد لزوجة ولونا يميل إلى الاحمرار.

وعندما علم الناس بأمر ذلك السائل انتشرت الأقاويل والشائعات عن هذه المادة، حتى ختمت هذه الزجاجة بختم جمهوري ووضعت في المتحف، وما زال البعض يبحث عن ذلك السائل الذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن في أي موقع أثري أو داخل مقبرة أو حتى إشارة لوجوده.

ولم تكن المومياوات الفرعونية وحدها هي التي نالت نصيبها الشائعات بخصوص هذا السائل، فيذكر انتشار شائعة احتواء ماكينات الخياطة "سنجر" على هذه المادة، حتى وصل بعضها بأن يباع في المزادات بمبالغ طائلة، ولكن تظل الأبحاث العلمية تحاول الوصول إلى اكتشاف تلك المادة وتحديد هويتها وتركيبها.

نقش طائرات أبيدوس

معبد أبيدوس بمحافظة سوهاج، واحد من أشهر المعابد في مصر، وعلى جدرانه صورت الكثير من الطقوس والتراتيل التي كان يقوم بها الملك أمام المعبودات، وقام ببنائه الملك سيتي الأول، وأكمله ابنه بعده الملك رمسيس الثاني.

وعلى جدران المعبد في الإفريز الذي يعلو أعمدته سجل نقش بالخط الهيروغليفي أثار جدلًا كبيرًا، حيث أظهر النقش بعض المركبات مثل "الدبابة، والطائرة الهليكوبتر"، واستغل البعض هذا النقش ليؤكد فرضية الكائنات الفضائية التي زارت مصر وقامت ببناء الحضارة، أو بمعنى آخر أن هناك شعبا أكثر تحضرًا جاء لمصر وقام برسم تلك الأشياء ثم اختفى.

أما عن هذا النص وهذا الشكل فظهر نتيجة تداخل نصين من عصور مختلفة، كتب الأول في عهد الملك سيتي الأول، وهو عبارة عن نص ترجمته "ضارب الأقواس التسعة".

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أما النص الآخر فكتب في عهد ابنه الملك رمسيس الثاني، وذلك عقب ملء النص القديم بطبقة من الجص وسجل عليه نص ترجمته " الذي يحمي مصر وهازم البلاد الأجنبية"، ولكن عندما سقطت تلك الطبقة ظهر النص متداخلا، معطيًا تلك الأشكال المزعومة بأنها طائرات ودبابات.

نقوش معبد دندرة

وعلى جدران معبد دندرة بقنا، يوجد نقش يوضح إحدى الأساطير المصرية القديمة، ورأى البعض أن هذا النقش يمثل سريان الطاقة الكهربائية، داخل مسار محدد، مما يعد هذا أولى مراحل محاولة صنع الكهرباء.

وبالتركيز في النقوش والرسومات لن ترى إلا أن الشكل البيضاوي ماهو إلا زهرة لوتس مغلقة، وبداخلها ثعبان، ويحمل الزهرة والثعبان عمود "الچد" رمز الثبات والاستقرار، حيث يصور المنظر ميلاد أحد المعبودات من داخل تلك الزهرة طبقًا لمعتقدات المصري القديم.

وعلى جدران نفس المعبد، خرج أحد الأشخاص قائلا إنه وجد لفظ الجلالة "الله"، وقام مجموعة من الأثريين العاملين بالمعبد بالتحقق من هذا الأمر، الذي ظهر في نهاية الأمر ما هو إلا كتابات مصرية قديمة تشير إلى تقديم القرابين إلى المعبودة الرئيسية للمعبد "حتحور".

الفراعنة العماليق

نظرًا لثراء العمارة المصرية القديمة التي تنتشر في جميع أنحاء مصر، فيقف البعض أمامها حائرًا كيف قام المصريون القدماء في زمنهم القديم ببناء تلك الصروح والمنشآت الضخمة؟ فخرج بعض الأشخاص يقولون إن المصريين كانوا عماليق، وإنهم سخروا الجن لهذه الأبنية، وآخرون ذكروا أن قوم العماليق الذين سكنوا شبه الجزيرة هم من قاموا ببنائها، مستعينين ببعض الصورالمعدلة التي تؤكد فرضيتهم.

أمدتنا المناظر والنقوش عن الطرق الهندسية والأدوات التي استخدمها المصري القديم في التعامل مع البنايات الضخمة وطرق نقل الكتل الكبيرة، فيظهر على أحد جدران المقابر الشهيرة بمنطقة دير البرشا بالمنيا، طريقة نقل تمثال ضخم لصاحب المقبرة مستعينين بعدد كبير من العمال وزلاجة لوضع التمثال عليها لنقله، ويحتفظ المتحف المصري بالتحرير بإحدى الزلاجات القديمة، وبجانبها تعرض الأدوات المستخدمة في الصناعة والزراعة وغيرها، بجانب معرفة المصريين القدماء فيما يعرف حاليا بـ"السقالات".

وهناك مناظر أخرى أظهرت طريقة نحت التماثيل الكبيرة، وكذلك بعض البنايات غير المكتملة أظهرت طريقة البناء التي اتبعها المصريون القدماء، غير زعم البعض أن البناء ليس للمصري القديم إنما لأقوام آخرين.

وباكتشاف مقابر العمال الذين عملوا في تلك المنشآت خصوصا بمنطقة الأهرامات التي أظهرت النصوص أن جميعهم مصريون، وأنهم لاقوا أفضل معاملة خلال عمليات البناء، بجانب ذلك إذا كان المصريون عماليق فأين الأدوات الضخمة المستخدمة؟ فالمومياوات الملكية وغير الملكية التي تم العثور عليها تظهرهم بأحجامهم الطبيعية، وكذلك مداخل ومخارج الممرات بهذا الحجم الطبيعي؟

مومياء كائن فضائي

ظهرت بعض الأخبار والمواقع تقول بأنه تم اكتشاف مومياء لكائن فضائي محنطة، ولكن كانت هذه المومياء المكتشفة ضمن مقتنيات الملك توت عنخ آمون، ما هي إلا مومياء لأحد أبنائه الذين لم يكتمل نموهم في أثناء فترة الحمل، وتمت عملية إجهاض لزوجته فكان الطفل بهذا المنظر المشوه، ولأن الطفل من العائلة الملكية فقد تمت العناية بعملية تحنيطه ووضعه داخل تابوت صغير له.

أنف أبو الهول

ما زال الجدل المثار حول المتسبب في كسر أنف تمثال أبو الهول المجاور لأهرامات الجيزة، وأشار العديد بأصابع الاتهام إلى نابليون بونابرت، ولكن بالرجوع لبعض رسومات الرحالة، سجل في كتاب رحلة الرحالة "لويس فريدريك نوردون" من عام 1755 رسم لأبو الهول وهو مكسور الأنف، مما ينفي مزاعم كسر نابليون أو المدافع الفرنسية لأنفه.

أما الرواية الأخرى فذهبت إلى أنه شخص متصوف كان يدعى "صائم الدهر" رأى أن التمثال ما هو إلا صنم، فأخذ الفأس وقام بكسر الأنف، وذلك لما رواه المقريزي في كتابه "المواعظ والاعتبار"، ولكن هناك رواية ثالثة تقول إن الأنف كسر قبل ذلك، استنادا لرواية "المقدسي" الذي ذكر كسر الأنف.