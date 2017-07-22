إيران تبدأ إنتاج صواريخ "صياد-3" المضادة للطائرات
إيران تبدأ إنتاج صواريخ "صياد-3" المضادة للطائرات
05:46 م السبت 22 يوليو 2017
أرشيفية
طهران - (د ب أ)
بدأت إيران الإنتاج التسلسلي لصواريخ صياد-3 المضادة للطائرات، وفقا لما نقله التلفزيون الإيراني عن وزير الدفاع في البلاد حسين دهقان ، اليوم السبت.
وقال وزير الدفاع إن الصواريخ سيصل مداها إلى 120 كيلومترا، وستكون قادرة على بلوغ ارتفاع 27 كيلومترا. وهذه الصواريخ مصممة للدفاع عن إيران ضد الهجمات من الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والمروحيات.
وكما هو الحال مع البيانات الأخرى الصادرة عن الجيش الإيراني، لا يمكن التحقق من ادعاءات دهقان بشكل مستقل.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت هذا الأسبوع عقوبات إضافية على إيران، وكان برنامجها الصاروخي المثير للجدل أحد الأسباب وراء ذلك.
وأكدت طهران باستمرار أن برامجها العسكرية والصاروخية مصممة للدفاع عن حدودها ولا تشكل تهديدا للبلدان الأخرى.
وأوضح دهقان إن إيران لا تحتاج إلى إذن من القوى الأجنبية - حتى القوى العظمى مثل الولايات المتحدة - لممارسة هذا الحق المشروع.
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