أخبار عاجلة

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إيران تبدأ إنتاج صواريخ "صياد-3" المضادة للطائرات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إيران تبدأ إنتاج صواريخ "صياد-3" المضادة للطائرات

05:46 م السبت 22 يوليو 2017

أرشيفية

طهران - (د ب أ)

بدأت إيران الإنتاج التسلسلي لصواريخ صياد-3 المضادة للطائرات، وفقا لما نقله التلفزيون الإيراني عن وزير الدفاع في البلاد حسين دهقان ، اليوم السبت.

وقال وزير الدفاع إن الصواريخ سيصل مداها إلى 120 كيلومترا، وستكون قادرة على بلوغ ارتفاع 27 كيلومترا. وهذه الصواريخ مصممة للدفاع عن إيران ضد الهجمات من الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والمروحيات.

وكما هو الحال مع البيانات الأخرى الصادرة عن الجيش الإيراني، لا يمكن التحقق من ادعاءات دهقان بشكل مستقل.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت هذا الأسبوع عقوبات إضافية على إيران، وكان برنامجها الصاروخي المثير للجدل أحد الأسباب وراء ذلك.

وأكدت طهران باستمرار أن برامجها العسكرية والصاروخية مصممة للدفاع عن حدودها ولا تشكل تهديدا للبلدان الأخرى.

وأوضح دهقان إن إيران لا تحتاج إلى إذن من القوى الأجنبية - حتى القوى العظمى مثل الولايات المتحدة - لممارسة هذا الحق المشروع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيران تعلن احتجاز زورق صيد سعودي بمياهها الإقليمية

    أخبار

  • واشنطن تهدد طهران بعقوبات جديدة اذا لم تفرج عن معتقلين أميركيين

    أخبار

  • واشنطن تهدد طهران بـ"عواقب وخيمة" حال رفضها الإفراج عن أمريكيين محتجزين

    أخبار

  • : عقوبات على إيران حال عدم الإفراج عن كل المحتجزين الأمريكيين

    أخبار

إعلان

20974845c4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟