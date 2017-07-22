السودان يؤكد استعداده لاستقبال مواطنيها العائدين من السعودية والاستفادة منهم

الخرطوم- (أ ش أ):

قال أمين عام جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج، السفير كرار التهامي، "إن الحكومة السودانية لديها من الخبرات ما يكفي للتعامل مع ملف مواطنيها العائدين من المملكة العربية السعودية، وأنها أكملت كافة الاستعدادات لاستقبالهم والتعاون معهم والاستفادة من طاقاتهم".

وأضاف التهامي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بالخرطوم، للحديث حول ترتيبات استقبال العائدين، بحضور السفير أحمد شاور مدير عام القنصليات بوزارة الخارجية وعدد من رؤساء الجاليات السودانية، أن السودان تعامل من قبل مع أكثر من ٦٠ لف عائد من ليبيا فضلا عن العائدين من الكويت والعراق .

وكشف التهامي، أن ٣٣ ألف سوداني من مدينة الرياض و14 ألفا من جدة٦٠٪ منهم عمال وحرفيون، سيعودون في فترة أقصاها يوم الاثنين المقبل، مع الاحتفاظ بحق العودة حال توفيق الأوضاع.

وقال إن سفارة السودان بالمملكة أكملت كافة إجراءاتهم، وإن ولاية الخرطوم ستكون مرجعية العائدين، متوقعا انتقال بعضهم إلى ولايات السودان المختلفة للاستثمار، مؤكدا حرص الدولة على تفادي أي آثار اقتصادية علي المجتمع، بتعاون وانسجام مختلف الأجهزة والمؤسسات في إدماجهم مع المجتمع ، مشددا على أن قرار العودة خاضع لقانون لا يمكن تجاوزه.