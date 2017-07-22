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شيخ الأزهر: ثورة يوليو ضربت أروع الأمثلة في التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة​

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مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر: ثورة يوليو ضربت أروع الأمثلة في التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة​

05:36 م السبت 22 يوليو 2017

شيخ الأزهر: ثورة يوليو ضربت أروع الأمثلة في التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة​

الرئيس عبد الفتاح

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل قادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد الإمام الأكبر في بيان له اليوم السبت، أن ثورة يوليو ضربت أروع الأمثلة في التلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين في مستقبل آمن وقائم على العدالة الاجتماعية والاهتمام بالطبقة الكادحة، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به جيش الوفي في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن على مدى سنوات طويلة؛ حيث جاءت مواقفه دائمًا انتصارًا لإرادة الشعب المصري في مواجهة كل ما يحدق بالوطن من مخاطر.

ودعا الأزهر، الشعب المصري إلى استلهام روح ثورة يوليو المجيدة في العمل والبناء والاصطفاف خلف قواته المسلحة في حربها ضد قوى التطرف والإرهاب وداعميها ومموليها في الداخل والخارج حتى القضاء على هذا الإرهاب اللعين واجتثاثه من جذوره.

وتقدم الإمام الأكبر بالتحية والتقدير لبسالة رجال القوات المسلحة والشرطة، وتضحياتهم في مواجهة القوى الظلامية، وحمايةِ البلاد والعباد من أعداء الوطن، داعيًا الله أنْ يحفظَ مصرنا العزيزة: شعبَها وجيشَها ورجالَ أمنها، وأن يردَّ عنها كيد الخائنين، وأن يُنعم عليها بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

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