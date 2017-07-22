اجتماع سري بين «سانشيز» ومسؤولي سان جيرمان

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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، بأن التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي، عقد اجتماعًا سريًا اليوم مع المسئول الرياضي بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة «ذا صن» إنّ سانشيز وصل إلى باريس، وأجرى محادثات مع أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي بالنادي، بشأن الانتقال إلى الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالت الحالية.

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وأضافت الصحيفة، أن النادي الفرنسي قدم عرضًا ماليًا بقيمة 35 مليون جينه إسترليني، للتشيلسي سانشيز من أجل الحصول على خدماته قبل انتهاء فترة الميركاتو الحالية، مشيرة إلى أن المدير الفني آرسين فينجر، أكد في أكثر من مرة بأن اللاعب ليس للبيع.

يذكر أن سانشيز رفض التجديد لآرسنال خلال الشهور الماضية، وذلك بعد أن أبدى رغبته في المشاركة ببطولتي الدوري الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا، الذي فشل آرسنال في التأهل إلى أي منهما الموسم الماضي.