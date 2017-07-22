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طلاب طب عين شمس يفوزون بأول مسابقة للفسيولوجيا الطبية في الجامعات

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مصراوي Masrawy

طلاب طب عين شمس يفوزون بأول مسابقة للفسيولوجيا الطبية في الجامعات

05:14 م السبت 22 يوليو 2017

طلاب طب عين شمس يفوزون بأول مسابقة للفسيولوجيا الطبية في الجامعات

طلاب طب عين شمس

كتب- محمد قاسم:

نظم قسم الفسيولوجي بكلية طب عين شمس، السبت، المسابقة الأولى من نوعها على مستوي كليات الطب المصرية بعنوان "المسابقة الأولى للفسيولوجيا الطبية بالجامعات المصرية"، برعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب.

وشارك بالمسابقة 8 من كليات الطب على مستوي الجمهورية وهي " طب جامعة القاهرة - طب جامعة عين شمس - طب جامعة الأزهر بنين - طب جامعة الأزهر بنات - طب جامعة بنها - طب جامعة الزقازيق- طب جامعة 6 أكتوبر- طب الكليات العسكرية".

أوضح الدكتور محمود المتيني عميد كلية طب عين شمس، أن المسابقة هدفت إلى زيادة التقارب العلمي بين أوائل طلاب كليات الطب وترسيخ أهمية مادة الفسيولوجي في إعداد طبيب ناجح، لافتًا إلى أن المسابقة جاءت في إطار الإعداد لاستضافة المسابقة العالمية بمصر.

وانتهت فاعليات المسابقة إلى حصول طلاب طب عين شمس على المركز الأول في حين جاء المركز الثاني من نصيب طب جامعة القاهرة وحصدت طب الزقازيق المركز الثالث وجاءت طب بنها في المركز الرابع.

وشارك أساتذة من كلية الطب جامعة الأسكندرية في وضع امتحانات المسابقة والإشراف عليها.

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