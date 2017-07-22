كيف تعاقب طفلك دون أن تؤذيه نفسياً؟

كتبت-نرمين الجلاد:

عقاب الطفل من أكثر الأساليب التربوية المتبعة في تربية الأطفال، وقد اختلفت أسلوب الوالديين على مبدأ الثواب والعقاب حول أنواعه وأفضل الطرق لاتباعها لتربية طفل سليم وسوي.

ذكرالدكتور "طه ابو الحسين" استاذ الصحة النفسية بكلية التربية بعض طرق عقاب الطفل دون أن تؤثر عليه نفسيأ خاصة وأن بعض الآباء يلجأون للضرب لمعاقبة أبنائهم، ظنا منهم بأنها الطريقة السليمة لتربيتهم وتقويم سلوكهم، إلا أن الضرب يؤدي إلى تكوين شخصية عنيفة وعنيدة:

1-يجب قبل العقاب الإهتمام بالتربية السليمة وزرع القيم الأنسانية، والأخلاقية، والدينية في الطفل.

2- عامل الطفل بإحترام منذ الولادة،وتجنب الضرب وإستخدام اسلوب الحرمان الذي ينشئ طفل غير سوي وحاقد وحاسد.

3-. تجنب اللجوء إلى العقاب اللفظي أو البدني كوسيلة لتعديل سلوك العناد عند الطفل.

4-إذا أخطأ طفلك قلل من الاهتمام به أو تبادل العواطف معه.

5-تحدث إليه وحاول أن تفهم ما يريد،وإعطِ له مساحة للكلام والتعبير عن رأيه .

6- لا تستخدم أسلوب المكافآت بكثرة حتي لا يصبح مادي

7-إذا أخطأت في حقه إعتذر له بكل وضوح، حتي تصبح قدوة له.

8-شجع طفلك على ممارسة الهوايات المختلفة وحاول أن تكتشف مواهبه حتي يخرج الطاقة في شئ مفيد.