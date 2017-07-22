​محافظ الأقصر يوجه بالتحقيق في واقعة تعذيب بإحدى دور الأيتام

الأقصر - محمد محروس:

وجه محافظ الأقصر، محمد بدر، بفتح تحقيق عاجل فيما أثير عبر صفحات موقع التواصل "فيسبوك" بشأن تعذيب أطفال دار "الشمس المشرقة" لرعاية الأيتام بمدينة الأقصر.

وفيما توضح صور منتشرة في هذا الشأن وجود كدمات وسجحات في أجساد عدد من أطفال الدار، قالت إحدى نزيلات الدار -التي طالبت عدم ذكر اسمها- إن مشرفة الدار تعدت على زميلاتها بشكل وحشي بسبب عدم التزامهن البقاء داخل الغرف.

من جانبه، أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر تكليف لجنة خاصة بالتحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها، مضيفًا أن اللجنة تضم جمال يونان رئيس فريق التدخل السريع الخاص بالمؤسسات الإيوائية والحاصل على الضبطية القضائية، ودسوقي عباس دسوقي المدير التنفيذي لمؤسسة التكافل الاجتماعي المسند إليها الإشراف على دار "الشمس المشرقة".

وأشار وكيل التضامن إلى إحالة الواقعة إلى النيابة في حال ثبوت الانتهاكات الواردة بالصور المتداولة، مع اتخاذ ما يلزم من إيقاف ومحاسبة المتورطين في الواقعة.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا صورًا تظهر كدمات وسجحات في أجساد أطفال لا تتعدي أعمارهم 10 سنوات، قيل إنها نتيجة تعرضهن للضرب والتعذيب من قبل مشرفة دار "الشمس المشرقة".​