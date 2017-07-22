أخبار عاجلة

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

​محافظ الأقصر يوجه بالتحقيق في واقعة تعذيب بإحدى دور الأيتام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​محافظ الأقصر يوجه بالتحقيق في واقعة تعذيب بإحدى دور الأيتام

05:07 م السبت 22 يوليو 2017

​محافظ الأقصر يوجه بالتحقيق في واقعة تعذيب بإحدى دور الأيتام

محافظ الأقصر محمد بدر

الأقصر - محمد محروس:

وجه محافظ الأقصر، محمد بدر، بفتح تحقيق عاجل فيما أثير عبر صفحات موقع التواصل "فيسبوك" بشأن تعذيب أطفال دار "الشمس المشرقة" لرعاية الأيتام بمدينة الأقصر.

وفيما توضح صور منتشرة في هذا الشأن وجود كدمات وسجحات في أجساد عدد من أطفال الدار، قالت إحدى نزيلات الدار -التي طالبت عدم ذكر اسمها- إن مشرفة الدار تعدت على زميلاتها بشكل وحشي بسبب عدم التزامهن البقاء داخل الغرف.

من جانبه، أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر تكليف لجنة خاصة بالتحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها، مضيفًا أن اللجنة تضم جمال يونان رئيس فريق التدخل السريع الخاص بالمؤسسات الإيوائية والحاصل على الضبطية القضائية، ودسوقي عباس دسوقي المدير التنفيذي لمؤسسة التكافل الاجتماعي المسند إليها الإشراف على دار "الشمس المشرقة".

وأشار وكيل التضامن إلى إحالة الواقعة إلى النيابة في حال ثبوت الانتهاكات الواردة بالصور المتداولة، مع اتخاذ ما يلزم من إيقاف ومحاسبة المتورطين في الواقعة.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا صورًا تظهر كدمات وسجحات في أجساد أطفال لا تتعدي أعمارهم 10 سنوات، قيل إنها نتيجة تعرضهن للضرب والتعذيب من قبل مشرفة دار "الشمس المشرقة".​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مراجعة بيانات 42 ألف مستفيدًا من المعاشات الضمانية بالأقصر

    أخبار

  • بالصور- كسر بخط المياه الرئيسي في إسنا.. والمحافظ يتفقد الموقع

    أخبار

  • بالصور.. افتتاح مسجد ومخبز آلي بمعسكر قوات الأمن في الأقصر

    أخبار

  • بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مستشفى أرمنت المركزي

    أخبار

إعلان

2225a14143.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي

روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا

روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا

مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي

مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟