استبعاد جمال عدن من البطولة العربية

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استبعدت لجنة حكام البطولة العربية، برئاسة المغربى وديع الجرئ، الحكم الجيبوتى جمال عدن من المشاركة فى إدارة مباريات البطولة بسبب عدم اجتيازه اختبارات اللياقة البدنية التى أقيمت صباح اليوم؛ السبت؛ فى نادى سموحة.

ومن المقرر أن يغادر الحكم الجيبوتى جمال عدن الإسكندرية مساء اليوم إلى مطار القاهرة عائدًا إلى بلاده بعد أن قامت اللجنة بحجز تذكرة الطيران له.

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ومن جانبه أعرب الحكم الجيبوتى جمال عدن عن حزنه وأسفه لإخفاقه فى الاختبار، مؤكدًا أنه كان يأمل المشاركة فى البطولة لكن جاءت النتيجة مخيبة لآماله.

وتوجه عدن بالشكر للجنة الحكام، متمنيا التوفيق لجميع زملائه الحكام فى البطولة، التي يشارك بها 14 حكمًا و16 مساعدًا.