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الجزائر تدين الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة للاحتلال في حق الفلسطينيين

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مصراوي Masrawy

الجزائر تدين الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة للاحتلال في حق الفلسطينيين

05:02 م السبت 22 يوليه 2017

الجزائر تدين الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة للاحتلال في حق الفلسطينيين

وزارة الخارجية الجزائرية

الجزائر - (د ب أ):

أدانت الجزائر، اليوم السبت، ما وصفته بــ" الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة" لقوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى، داعية المجتمع الدولي لـ" التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "إن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة من عمليات قتل واعتقال ضد المصلين الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى المبارك، المرتكبة من قبل قوات الاحتلال في حق الفلسطينيين وحرمانهم من حرية ممارسة الشعائر الدينية، جرائم إرهابية شنعاء ندينها ونشجبها بأشد العبارات".

وأضاف " أمام تواصل هذه التصعيدات والممارسات الممنهجة التي تسعى إلى تهويد المقدسات الإسلامية، فإننا ندعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية المتصاعدة التي يتعرض لها يوميا الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعرب بن علي الشريف عن " تضامن الجزائر الكامل مع دولة فلسطين الشقيقة قيادة وشعبا" مجددا " موقف الجزائر الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة لاسترجاع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وكانت عدة مدن جزائرية شهدت أمس الجمعة، تظاهرات تضامنية مع المصلين في المسجد الأقصى.

يأتي هذا الموقف عقب انتقادات وجهها ناشطون وقيادات حزبية للسلطات الرسمية بسبب تأخرها في إصدار موقف إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المصلون في المسجد الأقصى.

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