اعترافات لصين سرقا 500 ألف جنيه: "كنا عايزين نشتري هدوم ونروح المصيف"

كتب – فتحي سليمان:

أدلى المتهمان بسرقة مبالغ قُدرت بنحو نصف مليون جنيه من داخل مكتبه الطلبة بمنطقة الأزبكية، باعترافاتهما أمام فريق المباحث، قال أحدهما إن الدافع وراء ارتكاب الواقعة شراء ملابس جديدة للتنزه، والذهاب لمصيف بالإسكندرية وشرم الشيخ.

وألقت قوة من رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية بقيادة الرائد إسلام سمير معاون مباحث القسم، اليوم السبت، القبض على عاملين سرقا مبلغ 400 ألف جنيه، و4190 دولار، و620 جنيه استرليني، و 3820 يورو، وهاتف محمول من داخل مكتب حسابات خاص بمكتبة الطلبة، ملك محاسب يُدعى أندرو فيكتور، 31 سنة.

وأمام المقدم محمد رضا رئيس المباحث قال المتهمان (عبد الله.خ" 19 سنة)، و(محمود.ع، 19 سنة)، عاملان بالمكتبة، إنهما سرقا الأموال بأسلوب التسلق وكسر نافذة الشرفة، وكسر بدولاب ودرج خاصين بالمكتب.

وقال المتهم الأول: "كنت بمر بضائقة مالية وعرفت إن فيه فلوس كتير داخل المكتب فخططت لسرقتها"، بينما قال المتهم الثاني: "كنا عايزين نروح المصيف ونشتري هدوم وجات في بالنا فكرة سرقة المكتب، عشان كده خططنا لسرقته ونفذنا الواقعة".

أرشد المتهمان على مبالغ 378 ألف جنيه، و4180 دولار أمريكي، و620 جنيهًا استرليني، و3820 يورو، وهاتف محمول، أخفاها داخل شقة أحدهما بمنطقة عابدين.

حرر العميد محمود القاضي مأمور قسم شرطة الأزبكية بلاغًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.