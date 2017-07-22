نائب يطالب بتعيين نائب لوزير الصحة لشئون الدواء بسبب الأزمات المتتالية

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تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إلي رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، لمطالبته بتعيين نائبًا لوزير الصحة يختص بشئون الدواء، نظراً للارتفاع المستمر وغير المنطقي -بحسب تعبيره- في أسعاره.

وأوضح النائب في طلبه أن الصيدليات والمستشفيات تعاني من نقص بعض الأدوية، بالإضافة إلي نقص بعض المحاليل وألبان الأطفال، مما يتسبب في كارثة شهرية بسبب نقص بعض الأدوية أو اختفائها وبيعها بالسوق السوداء.

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وكان عدد من نواب لجنة الصحة طالبوا وزارة الصحة باتخاذ عدد من الإجراءات حيال نقص بعض الأدوية، وقالت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن أزمة نقص المحاليل والأدوية تستلزم بعض الإجراءات لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين، مشددة علي ضرورة إعادة فتح مصانع إنتاج المحاليل الطبية لتوفيرها بالأسواق للمرضى، وإعمال الرقابة والتفتيش بصورة دورية.

وطالبت بتنفيذ مقترح لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فيما يتعلق بإعادة تسعير دواء الأمراض المزمنة، من خلال لجنة تسعير تمثل الحكومة، وممثلي شركات صناعة الدواء «القابضة»، والنقابة، وممثلاً عن الجمهور متلقي الخدمة.