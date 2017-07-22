مات ولداه وتنازل عن رتبته.. أسرار من دفتر المعتقل محمد نجيب

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اعتبر عدد كبير أن تسمية القاعدة العسكرية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة الحمام، باسم الرئيس الأسبق محمد نجيب، هو تكريم "متأخر" لرجل ظُلم كثيرًا.

فهو الرجل الذي أزيل اسمه، وصوره من المناهج، وبالتالي بات رجلا غير معروف لقطاع كبير من المصريين، رغم أن هناك عددا من المؤرخين يعتبرون أن نجيب هو القائد الحقيقي لثورة 23 يوليو وليس جمال عبد الناصر.

نجيب اتهم بوجود علاقة بينه وبين تنظيم الإخوان المسلمين، تمت الإطاحة به من مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، وحددت إقامته، ووضع تحت الإقامة الجبرية لمدة 30 سنة، ومنع من السفر، وعاش في قصر زينب الوكيل 29 سنة، منها 17 سنة معتقلا، وعاش حياة مريرة بعد وفاة اثنين من أبنائه وهو على قيد الحياة، وعانى من أمراض الشيخوخة، ودخل في غيبوبة لمدة أيام، ثم توفي في 28 أغسطس 1984.

الرئيس الأسبق محمد نجيب، من مواليد 19 فبراير عام 1901 بساقية معلا بالخرطوم في السودان، من أب مصري وأم سودانية، عاش مع والده إلى أن حصل على الثانوية العامة، والتحق بالجيش بعد تخرجه في الكلية الحربية عام 1918، وعمل في سلاح الحدود وسلاح المشاة، فى حرب 1948 وأصيب بالرصاص في معركة "التبة 86"، في أثناء محاولته إنقاذ أحد الجنود، فظهر على الساحة السياسية، وقاد الضباط الأحرار، برتبة اللواء، ولكبر سنه تولى قيادة الثورة.

الراحل نجيب، تمت ترقيته على يد الملك فاروق في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ إلى رتبة الفريق، مع منحه مرتب وزير، ولكن محمد نجيب أعلن في ٢٦ يوليو تنازله عن ذلك وظل برتبة اللواء، وسافر للإسكندرية في ٢٥ يوليو ليسلم إنذار تنازل الملك فاروق عن العرش إلى علي ماهر، الذي اختاره الضباط الأحرار رئيسًا للوزارة، وكلفه الملك بتشكيلها في ٢٤ يوليو، ولكن زكريا محيى الدين، المكلف بحصار قصر الملك طلب تأجيل هذه العملية لليوم التالي لإراحة الجنود بعد عناء السفر، وفى ٢٦ يوليو ١٩٥٢ قابل نجيب ومعه جمال سالم وأنور السادات علي ماهر وسلمه الإنذار الموجه إلى الملك، وضرورة توقيعه على وثيقة التنازل عن العرش قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة مساءً، والتنازل عن العرش للأمير أحمد فؤاد الثاني.

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نجيب تولى مجلس قيادة الثورة عام 1952، بعد الإطاحة بالملك فاروق وإعلان الجمهورية واستقالة علي ماهر، ونتيجة للخلافات بينه وبين الضباط الأحرار، أصبح نجيب رئيسًا، لمجلس قيادة الثورة وشكل وزارته الأولى في ٨ سبتمبر عام ١٩٥٢، وتولى فيها منصب وزير الحربية والبحرية مع احتفاظه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وفى 18 يوليو من عام 1953 أصبح نظام الحكم فى مصر جمهوريا، وعُين نجيب أول رئيس لمصر، وبذلك تم إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي.

ونجح نجيب فى اتخاذ إجراءات صارمة، ضد أعدائه من المعارضين لبرنامجه الإصلاحي، وأعلن أن الجيش لن يسيطر على الدولة، وأن أمور الحكم ستكون في يد السياسيين منهم، ورغم ذلك تولى محمد نجيب رئاسة مجلس الوزراء خلفا لحكومة علي ماهر باشا، كما تولى أيضا وزارة الحربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما قام بالقبض على أكثر من 50 شخصًا من ضمنهم رؤساء وزراء، ووزراء سابقون بتهمة إحداث الفساد في البلاد مثل نجيب الهلالي باشا رئيس الوزراء الأسبق، وفؤاد سراج الدين السكرتير العام لحزب الوفد وبعض أفراد من عائلته، وإبراهيم عبد الهادي باشا رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور حافظ عفيفي رئيس الديوان الملكي سابقا، وأحمد مرتضى المراغي وزير داخلية سابق.

وقرر نجيب فى 10 ديسمبر عام 1952، سقوط دستور 1923، واستبدال دستور آخر به، يُمكن الأمة من الوصول إلى أهدافها، حتى تكون بحق مصدرا للسلطات، ثم أعقب ذلك القرار صدور مرسوم في 13 يناير 1953 بتأليف لجنة مُكونة من 50 عضوًا لوضع مشروع دستور جديد، وفي 16 يناير من نفس العام، صدر مرسوم بقانون بحل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها، وفي 10 فبراير صدر من القائد العام للقوات المسلحة ما سمي بالإعلان الدستوري، وهو النظام الدستوري المؤقت الذي حكمت به مصر خلال فترة انتقالية تقرر لها أن تستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 16 يناير 1956.

كما تمت إعادته مرة أخرى رئيسًا لمجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء، في 8 مارس عام 1954، "وزارة نجيب الثالثة" بعد أن تنحى جمال عبد الناصر عن رئاسة الوزارة، وعاد نائبًا لرئيس مجلس قيادة الثورة.

أهم أعماله خلال فترة حكمه تأسيس جمعية مشوهي الحرب بعد حرب فلسطين، وتحديدًا في 29 أغسطس عام 1952، وعمل على تحقيق فكرتها، وانتخب رئيسًا لها، وأصدر قانون الإصلاح الزراعي وقانون تنظيم الأحزاب وصدرا في يوم واحد 9 سبتمبر 1952، كما أصدر قانون تخفيض إيجارات المساكن بنسبة 15% في 17 سبتمبر 1952، وإلغاء الأوقاف عدا الأوقاف الخيرية، وفي 2 أكتوبر من نفس العام، صدر مرسوم بقانون بإنشاء مجلس دائم لتنمية الإنتاج القومي، ومهمته بحث المشروعات الاقتصادية، وفي 10 نوفمبر من نفس العام، صدر مرسوم بقانون بإنشاء وزارة الإرشاد القومي، وفى 8 نوفمبر قرر مجلس قيادة الثورة مصادرة أموال أفراد أسرة محمد علي وممتلكاتهم، وفي 27 نوفمبر من نفس العام صدر مرسوم بقانون قضى بإلغاء مجلس البلاط الملكي.