بروتوكول تعاون مع "المساحة" لحصر أملاك الدولة ببني سويف

بني سويف ـ أحمد كامل:

وقًع محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمساحة، للبدء في برنامج حصر أراضي الدولة على مستوى مراكز المحافظة.

حضر حفل التوقيع الدكتور إبراهيم السعيد منسق مشروع حصر أملاك مصر بهيئة المساحة، والمهندس أحمد ربيع مدير المساحة ببني سويف، ومديرو الشؤون القانونية والأملاك بالمحافظة.

وأكد المحافظ، خلال التوقيع، على أن بروتوكول التعاون مع هيئة المساحة يشمل عدد من الإجراءات والبنود في مجال توفير حصر دقيق لجميع أملاك الدولة في دائرة المحافظة، منها أن تتولى هيئة المساحة حصر مكتبي من واقع المراجع المساحية لجميع بيانات أملاك الدولة داخل دائرة المحافظة وتوصيفها جغرافيًا، بالإضافة إلى توقيع قطع الأملاك (غير المعلومة) الناتجة عن عملية الحصر، والمقارنة على خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب، وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مراحل هذا الحصر.

وأضاف أنه "بمقتضى هذا البروتوكول تتولى الهيئة تقديم الدعم الفني للعاملين بالمحافظة على مدار عام كامل، مع إمكانية إجراء برامج تدريبية للعاملين على حزمة برامج ونظم المعلومات الجغرافية بهدف تيسير متابعتهم ورفع كفائتهم للتعامل مع هذا الملف الهام.

وشدد المحافظ على سرعة البدء في تنفيذ بنود البروتوكول وإعداد برنامج زمني لتنفيذ هذه المهام مع ضرورة التنسيق التام بين أطراف البروتوكول والجهات المعنية والمعاونة لتحديد المهام والاختصاصات لتسهيل تنفيذ البروتوكول والاستفادة من هذا التعاون بشكل أفضل.

وفي السياق، أشار المحافظ إلى تشكيل لجنة تختص بمتابعة الأعمال وتذليل أية عقبات يمكن أن تواجه تنفيذ الخطة الموضوعة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه خلال البروتوكول.​