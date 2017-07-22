بين الماضي والحاضر.. تعرف على سر تغير أجسام الفنانيين الرجال

كتبت- هاجر حاتم:

مقارنة بين صور الماضي والحاضر للمشاهير سوف تلاحظ تغير كبير في شكل أجسام الفنانيين الرجال، مثل محمد رمضان، وأحمد السقا، وأمير كرارة، ومحمد عطية.

لهذا قام مصراوي بالتواصل مع الكابتن كريم عبيد لمعرفة كيف يمكن للجسم أن يتحول لهذا الشكل، وكيفية بناء العضلات، والوقت المطلوب لهذا التغيير؟.

حيث ذكر عبيد أن لكل شخص يتم عمل نظام غذائي متكامل له وفقًا لنسبة الدهون والعضلات الموجودة في جسمه، ويتم تغيير هذا الشكل كل فترة على حسب استجابة الجسم للنظام الغذائي.

ومرحلة التأسيس تعتبر هي البداية، ويتم تصعيد صعوبة التمرين تدريجيًا، حتى لايحدث أي إصابات للمتدرب، بالإضافة إلى المتابعة الإسبوعية لمعرفة مازاد من نسبة العضلات مقابل فقدان كميات من الدهون.

وأوضح عبيد أنه هناك بعض الأشخاص ممن يلتزمون بالأكل فقط مع التمرين وهذا من شانه أن يحدث تأثير كبير على الجسم ولكن في وقت أطول، في حين يلجأ البعض للمكملات الغذائية التي ينتج عنها حدوث تغيير في وقت أقل.

وأكد عبيد أن أسرع تدريب لعمل مثل هذا التغيير الجسدي هو "التدريب الهوائي" والذي يعتمد على نط الحبل، والجري.

وأضاف أن مدة التدريب تكون من 4-6 مرات إسبوعيًا، وقد يكون التدريب مرتين يوميًا (صباحًا ومساءًا)، أما عن المدة كلها فتتراوح بين 4- 6 شهور.