هل يتجنب موراتا مصير «شيفتشينكو وتوريس» مع تشيلسي؟

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انضم الدولي الإسباني ألفارو موراتا، لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة قدرت قيمتها بـ70 مليون جنيه إسترليني، ليستلم قيادة هجوم البلوز بعد رغبة المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، بمغادرة مهاجم الفريق دييجو كوستا، أروقة ستامفورد بريدج.

وتشير الأرقام إلى أن أغلى ثلاث انتقالات في تاريخ تشيلسي كانت في مركز رأس الحربة، وهم الأوكراني أندري شيفتشينكو والإسباني فرناندو توريس والبلجيكي ميتشي باتشوايي، وجمعيهم فشلوا مع البلوز، ولم يقدموا الأداء المطلوب، مقارنة بدييجو كوستا، الذي انضم مقابل 32.3 مليون جنيه إسترليني، وقدم أداءً رائعًا الموسم الماضي.

وفيما يلي نستعرض أرقام الثلاثي مع البلوز:

- فرناندو توريس

انضم الدولي الإسباني فرناندو توريس إلى صفوف تشيلسي في يناير 2011 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد تتويج الماتادرو الإسباني بمونديال 2010، قادمًا من ليفربول.

صفقة توريس توقّع لها النجاح الباهر، خصوصًا بعد تألقه غير العادي مع ليفربول، إلا أن توريس لم يقدم الكثير لتشيلسي خلال ثلاثة مواسم ونصف، أحرز خلالها 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

- أندري شيفتشينكو

وصل أندري شيفتشينكو إلى تشيلسي قادمًا من ميلان الإيطالي في مايو 2006 مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، ليسجل في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز 4 أهداف فقط خلال 30 مباراة، على الرغم من أن صاحب القميص رقم 7 في ميلان سجل مع الروسينيري 127 هدفًا خلال 193 مباراة في الدوري الإيطالي الكالتشيو.

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ورغم صبر ومحاولات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتشيلسي حينها، على شيفتشينكو فإن جميع المحاولات فشلت مع النجم الأوكراني، ليرحل في عام 2008، بعد تسجيله 9 أهداف فقط مع البلوز في البريميرليج.

ميتشي باتشوايي

توقيع موراتا مع البلوز يدل على عدم استعداد كونتي في الاعتماد على الدولي البلجيكي أساسيًا في الموسم المقبل، الذي أنهى موسمه الأول مع البلوز بأداء متواضع على الرغم من أنه سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات في أغسطس الماضي، إلا أنه لم يستطع هز الشباك مرة أخرى في عام 2016، بعد أن انضم قادمًا من مارسيليا الفرنسي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني.

الدولي البلجيكي لم يقنع كونتي الموسم الماضي بالاعتماد عليه بشكل أساسي خلال جميع المسابقات، لكن باتشوايي أنهى الموسم بشكل رائع مع البلوز بعد تسجيله 5 أهداف في آخر الموسم.

من جانبها أوضحت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن قيمة كل هدف سجله توريس لتشيلسي بلغ مليون جنيه إسترليني، مقابل نصف مليون جنيه إسترليني لكل هدف سجله شيفتشينكو، مقابل 360 ألف جنيه إسترليني لكل هدف سجله كوستا.

وعلى الرغم من قلة مشاركات موراتا مع ريال مدريد الموسم الماضي، فإن الأرقام توضح أن أهداف موراتا الـ15 في الدوري الإسباني جلبت للملكي 13 نقطة، فقط الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى المرينيجي نقاط أكثر بـ14 نقطة.

هذا يعني أن تشيلسي أجاد في اختياره لموراتا لتعويض رحيل كوستا، الذي حققت أهدافه نقاط أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، على الرغم من الفارق بينه وبين الهداف هاري كين وصل إلى 9 أهداف.

فيما أشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن مجموعة أهداف هاري كين (42) في الدوري من فبراير 2016 أكثر من أهداف موراتا على مدار مسيرته (40)، حيث إن النجم الإسباني سجل الـ40 هدفًا في الدوريي الإسباني والإيطالي 25 في اللاليجا و15 في الكالتشيو مع يوفنتوس.