"مصر للطيران": أسعار تذاكر الحج أقل من العام الماضي.. و8 شركات تنقل الحجاج

كتب- طه عبيد:

أكد صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، السبت، أن الشركة لم ترفع أسعار تذاكر طيران الحج مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك عوامل مختلفة تحدد تكلفة رحلة الطيران، والتي تعتبر العملة الصعبة أو الدولار هو المكون الرئيسي لها.

وأضاف مسلم في تصريحات صحفية، أن 85% من تكلفة الرحلة يعتمد على العملة الصعبة من وقود ورسوم الخدمة ورسوم العبور وخلافه، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال زيادة السعر بالعملة المصرية، بعد قرار تعويم الجنيه الذي تم تطبيقه في نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن سعر التذكرة العام الماضي كان 6600 جنيه مصري أي مايعادل 750 دولار أمريكي وقت أن كان سعر صرف الدولار بقيمة 8.80 جنيه.

وتابع: "وهذا العام تم عرض سعر التذكرة بـ١٠٦٠٠ جنيه أي مايعادل 590 دولار أمريكي، وأقل بما يساوى 160 دولار، في حين أن التذكرة ذات السعر ١٤١٠٠ وهو مايعادل ٧٨٠ دولار، بينما كانت تباع العام الماضي بـ ٧١٠٠ أي مايعادل ٨١٠ دولار"، مشيرًا إلى أن الشركة كانت حريصة علي عرض أسعار متنوعة وكذا عدم الزيادة نظرا لأبعاد كثيرة تضعها الشركة نصب أعينها عندما تقوم بتحديد أسعار الحج.



ولفت مسلم إلى أن "رحلات الحج ذات طبيعة خاصة لأنها تتطلب التشغيل المكثف في أقل وقت ممكن، كما أن الرحلات تكون في ممتلئة في اتجاه واحد فقط بمعنى أن رحلة الذهاب تكون محجوزة في حين رحلة عودة الطائرة لاتكون بنفس كثافة التشغيل، وكذلك في نهاية الموسم رحلات الذهاب لا تكون بالكثافة المطلوبة خلال نهاية موسم الحج، وهو ما يعنى أن تكلفة التشغيل تتضاعف على الشركة".

وعن سعر التذاكر الحالي والذى تعتبره شركات السياحة مرتفعا جدًا، أوضح مسلم أن القواعد العالمية المعمول بها فى عالم الطيران والسياحة تشير إلى أن تكلفة تذكرة الطيران تمثل 40 إلى 50% من تكلفة برنامج الرحلة.

وأردف: "متوسط أسعار الحج السياحي العام الماضي كانت ٥٧ ألف جنيه بخلاف تذاكر لطيران، ومتوسط أسعار الحج السياحي هذا العام ١١٥ ألف جنيه، بخلاف تذاكر الطائرة والفرق واضح، ناهيك عن أسعار الحج المتميز الذي تجاوز هذا العام ٤٠٠ ألف جنيه، وبالتالي فإن أسعار تذاكر الطيران بكافة شرائحها لم تصل إلى المعدل العالمي، متسائلًا: "هل أسعار الحج التي أعلنتها غرفة السياحة مماثلة لأسعار العام الماضى؟!".

وأكد مسلم أنه لا يوجد احتكار في تذاكر طيران الحج، مشيرًا إلى أنه "يوجد أكثر من ٥ شركات مصرية و٣ شركات سعودية تقوم بنقل الحجاج من مصر إلى السعودية، وتكون المنافسة في تقديم أفضل المواعيد وأفضل الخدمات، والتي بكل تأكيد تأتي مصر للطيران في المقام الأول، من حيث الخدمة والتنظيم وانتظام المواعيد، ويشهد على ذلك مواسم العمرة السابقة التي شهدت انتظام رحلات بشكل تعدى المستوي العالمي".