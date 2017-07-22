ضاحي خلفان: "لا قطر ولا بطيخ.. مصر والسعودية والإمارات هم المثلث المتين"

كتبت- نورا ممدوح :

نشر ضاحي خلفان تميم، رئيس شرطة دبي الأسبق، صورة تجمع وفود الدول العربية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية في مدينة الحمام بمرسى مطروح، اليوم السبت، وكتب خلفان: "من شابه أباه في القيم يحق لنا أن نسميه الفذ المحترم، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يعيد الروح في الجسد للأمة العربية بتآزره مع الأخيار".

وأضاف خلفان، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يضع أبا خالد يدا مع مصر ويدا مع السعودية، ألا يذكرنا أبا خالد بزايد الوالد، ارفع رأسك يا إماراتي فانت بجانبك المملكة وبالجانب الأخر مصر ومعك من يقف مع الأمة، اترك من على يمينه إيران وعلى يساره تركيا دعه وشأنه".

وتابع خلفان: "انت إماراتي لديك قيادة وأخلاقا فلا تلتفت إلى الصغار الذين لديهم حب تركيا وإيران، ومثلث الأمة العربية المتين في المملكة ومصر والإمارات، هذا المثلث إذا صمد صمدت الأمة، قولوا للقاصي والداني من يعادي مصر يعادينا ومن يعادي المملكة يعادينا ومن يعادي البحرين يعادينا جمع رباعي طيب المساعي للأمن العربي".

وأوضح رئيس شرطة دبي الأسبق: "من لا يحب أن يكون معنا فليذهب مع الريح فالكون فسيح، و يجب نحن الدول الأربع المملكة ومصر والإمارات والبحرين أن نجعل من لا يكون معنا يشعر بالندم لأنه ليس معنا نعمل لهذا التوجه رؤية واستراتيجية، ونسمي هذه الاستراتيجية استراتيجية القاعدة الصعبة ومن يحاول أن يلعب بها تلعب به".

وأكد: "أي دولة أو دويلة تحاول تهز ذيلها نبتره، ولا قطر ولا بطيخ ولا غيرها نترك من يريد الابتعاد عنا، الله لا يرجعه".

ونشر محمد بن زايد، ولى عهد إمارة أبو ظبى، على حسابه الرسمي على انسجرام صورة تجمعه مع الرئيس السيسي وضيوف مصر، يشهدون افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وتخريج طلبة الكليات الحربية.​