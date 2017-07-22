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نائب رئيس الوزراء التركي: إسرائيل تمارس إرهاب الدولة بحق الأقصى

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مصراوي Masrawy

نائب رئيس الوزراء التركي: إسرائيل تمارس إرهاب الدولة بحق الأقصى

03:46 م السبت 22 يوليه 2017

نائب رئيس الوزراء التركي: إسرائيل تمارس إرهاب الدولة بحق الأقصى

اشتباكات الأقصى

بورصة(تركيا) - (د ب أ):

قال نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو، السبت، إن "إسرائيل تواصل منذ سنوات ممارسة إرهاب الدولة في المسجد الأقصى".

جاء ذلك في تصريح صحفي لجاويش أوغلو أثناء زيارته مقر ولاية بورصة شمال غربي البلاد، تعليقا على الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى أمس الجمعة، وخلال الأيام الماضية، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وشدد جاويش أوغلو على "ضرورة إعادة بلدان العالم الإسلامي التفكير مجددا بوضع الأقصى، لا سيما عقب الممارسات الإسرائيلية بحقه، ومنع صلاة الجمعة فيه أمس".

وأوضح أن "الأقصى مكان مقدس بالنسبة إلى المسلمين، وللأسف تواصل إسرائيل منذ سنوات ممارسة إرهاب الدولة فيه، ومنع الدخول إليه".

وطالب جاويش أوغلو إسرائيل بـ"رفع الحصار بأسرع وقت، ورفع اليد عن مقدساتنا".

وأمس الجمعة، شهدت مدينة القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسة الأخرى تظاهرات نصرة للمسجد الأقصى، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة المئات.

وتأتي تلك التظاهرات على خلفية إغلاق إسرائيل المسجد الأقصى الجمعة قبل الماضية عقب مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين في اطلاق نار في احد باحات المسجد، ومنع أداء الصلاة فيه قبل أن تعيد فتحه جزئيا الأحد، لكنها باشتراطها على المصلين الدخول عبر بوابات فحص إلكترونية.

ومنذ ذلك، يرفض الفلسطينيون الذين يحتجون في القدس الدخول عبر البوابات، ويصرون على إزالتها، مؤكدين أنها محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد الأقصى.

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مصراوي Masrawy

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