بالأرقام.. ما تنفقه قطر على الغذاء في عام ينفقه المصريون في 24 يوما

كتبت - نانيس البيلي:

"يعنى انتوا عاوزين تتدخلوا فى مصر، ده مصر فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم، بأكل سنة من بعض الدول" جملة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي كرسالة للدول التى تتدخل في شؤون مصر الداخلية، ضمن خطابه في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، اليوم السبت، وأثارت تلك الجملة الكثير من الجدل حول الدولة التي يقصدها الرئيس.

تقول الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا، إن الرئيس السيسي يقصد بحديثه دولة قطر، لأنها تتدخل في شؤون مصر الداخلية، بالإضافة إلى أن مصر من ضمن مجموعة الدول الأربعة المقاطعة للدوحة وتشمل "السعودية، الكويت، البحرين".

وأضافت المهدي في تصريح لـ"مصراوي" السبت، إن قطر تتدخل بشكل فج في شؤون كل الدول العربية، بينما ترى أن سلطنة عمان هي الأكثر انضباطًا بين الدول العربية في عدم التدخل بأي طريقة في شؤون الدول الأخرى، تليها دولة الكويت بدرجة أو بآخري.

وينفق المصريين نحو 712مليون جنيه يوميا، وفقا لتحليل بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث أظهر التقرير الأخير أن المصريين ينفقون 260 مليار جنيه سنويا علي الغذاء فقط ، فيما تنفق قطر يوميا ما يعادل 49,8 مليون جنيه فقط على الغذاء، حيث تظهر بيانات منشورة في صحيفة "أربيان بيزنس" الإماراتية المعنية بالشأن الاقتصادي أن قطر تنفق شهرياً نحو 325 مليون ريال قطري ما يعادل 1,4 مليار جنيه، مما يعني أنها تنفق 49,8 مليون جنيه يوميا على الغذاء.

وتظهر تلك المقارنات أن حجم ما ينفقه المصريون في 24 يوما على الغذاء، يعادل ما تنفقه قطر على الغذاء في عام.

وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس السيسي لا يصرح مباشرة بأسماء الدول خلال توجيه رسائله، لكنه دائما يوجه رسائل للدول التي تناور مصر العداء وأن هذه الدول معلومة هي "تركيا وقطر"، ويضيف أن الرئيس دائمًا ما يكون مبهم في هذا، فمثلاً عندما تحدث عن "أهل الشر" في إحدى خطاباته الشهيرة ولكنه لم يحدد وترك المجال أمام الناس للتكهن، رغم أنه كان من السهل أن يقول "الإخوان" .

ويضيف "فهمي" لمصراوي إن الرئيس ينتهز بعض الأحداث الوطنية التي لها بعد عسكري وأمنى واستراتيجي "مثل حفلات تخرج الكليات العسكرية" ليوجه تلك الرسائل، ويرى أنه موفق تمامًا في اختيار التوقيت، ويتابع "أعتقد أن تلك الرسائل مهمة لأن هذه اللغة التحذيرية التي يطلقها الرئيس السيسي من آن لآخر مهمة وتأتي في سياقين، الأول هو حرصه على توصيل رسائل مشفرة أو رسائل كودية لمن يهمه الأمر، والسياق الثاني أنها تأتي في إطار ما جرى بالنسبة لدول المقاطعة الأربعة تجاه قطر، وأن هناك إجراءات تتخذ تجاه مقاطعة قطر، وما ورائها من دول عابثة في المنطقة العربية مثل تركيا وإيران".

من جانبه، يرى الدكتور عمار علي حسن أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس السيسي من المؤكد يقصد دولة قطر، مستبعداً أن تكون الدولة المقصودة هي تركيا لأن عدد سكانها كبير مثل مصر.