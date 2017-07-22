بالصور- "احترس" عامود كهرباء وسط طريق "سوهاج - قنا".. والمحافظ: جارٍ نقله

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قال المهندس محمد عبد العاطي، رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، اليوم السبت، إن شركة الكهرباء أنهت إجراءات نقل عامود كهرباء من نهر الطريق الصحراوي الغربي "سوهاج - قنا"، قبل انتهاء أعمال الرصف وتسليم الطريق رسميًا وافتتاحه أمام حركة مرور السيارات.

وأوضح "عبد العاطي" في تصريحات لـ"مصراوي"، إن عامود الكهرباء الموجود بنهر الطريق يقع إداريًا ضمن حدود محافظة قنا، وليس سوهاج، على بعد حوالي 15 كيلو متر من بداية حدود قنا الشمالية.

وأضاف أن ازدواج طريق "قنا - سوهاج" الصحراوي الغربي بطول 140 كيلو متر بدأ العمل فيه منذ شهر يناير الماضي، من المقرر أن ينتهي في شهر يناير المقبل.

وأشار "عبد العاطي" إلى أن السائقين يسلكون هذا الطريق الذي ما زال تحت الإنشاء، هربًا من أجهزة الرادار والحملات المرورية الموجودة على الطريق الصحراوي الغربي "الطريق الأساسي".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة سوهاج، قد تداولوا صورًا لعامود كهرباء "ضغط عال" وسط الطريق الصحراوي الواصل بين محافظتي قنا وسوهاج، والذي يخضع لعملية ازدواج، ما يهدد حياة رواد الطريق.