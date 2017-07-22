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وثيقة: الحوثيون يديرون سجنًا سريًا في جامعة صنعاء

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مصراوي Masrawy

وثيقة: الحوثيون يديرون سجنًا سريًا في جامعة صنعاء

04:19 م السبت 22 يوليو 2017

وثيقة: الحوثيون يديرون سجنًا سريًا في جامعة صنعاء

القاهرة- (مصراوي)

كشفت وثيقة لرئيس حكومة الانقلاب في العاصمة اليمنية، عن وجود سجن سري يديره المتمردون الحوثيون داخل حرم جامعة صنعاء، التي يسيطرون عليها، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" عبر موقعها الإلكتروني.

وبحسب مذكرة موجّهة من رئيس حكومة الانقلابيين غير المُعترف بها عبدالعزيز بن حبتور، إلى رئيس جامعة صنعاء المعين من قبل الحوثيين، يوجد سجن في الحرم الجامعي.

ويطالب بن حبتور، بحسب المذكرة التي نشرتها الشبكة ، رئيس الجامعة بإطلاق سراح نجل المحاضر السابق بالجامعة أحمد عارف باعباد، بعد اقتحام شقة أسرته في السكن الجامعي وإيداع نجله في سجن الجامعة.

ولم يطالب رئيس حكومة الانقلابيين بإغلاق السجن الموجود داخل أكبر صرح أكاديمي وعلمي في البلاد.

وكشف تقرير حديث للجنة الوطنية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عن إنشاء ميليشيات الحوثي وصالح نحو 480 معتقلًا سريًا في محافظات البلاد الخاضعة لسيطرتهم، بهدف إخفاء السجناء الذين تم اعتقال معظمهم قسرا.

ويتعرض السجناء بحسب التقرير، لأنواع قاسية من التعذيب تصل بعضها إلى الحرق والإعدامات الصورية في معتقلات كانت كلها منشآت مدنية، بينها مبان حكومية ومؤسسات طبية وتعليمية وقضائية وأندية رياضية.

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مصراوي Masrawy

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