الجارلله: دعم داعش والإخوان وتدمير مصر والسعودية ليس إرهابًا في نظر تميم

مصراوي Masrawy

كتبت – رنا أسامة:

قال الكاتب الصحفي الكويتي، أحمد الجارالله، إن خطاب أمير قطر عكس رسالة مفادها أن "دعم داعش والإخوان وتدمير ليبيا ومصر والسعودية والكويت ليس إرهابًا".

وأضاف في تغريدة على موقع تويتر السبت أن "هذا في نظر تميم ليس إرهابًا".

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ألقى خطابًا مُتلفزًا، أمس الجمعة، للمرة الأولى منذ بدأت الأزمة الخليجية في التفاقم في 5 يونيو الماضي، عدّته صحف خليجية ودبلوماسيون "هزيلًا مُرتبكًا" يُرسّخ "مظلومية" الدوحة ويُجسّد المكابرة القطرية.

وأكّد تميم، في خطابه، استعداد بلاده للحوار مع الدول الأربع (المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات، البحرين)، بشرط "عدم التدخل وفرض الإملاءات".

وشدّد على أن الحكومة القطرية منذ بداية الأزمة سارت وفق توجيهات للقيام بالانفتاح الاقتصادي وإزالة العوائق أمام الاستثمار، مؤكدًا أنه "لا بد من الاستثمار في التنمية، لا سيما في البشرية منها".

وثمّن تميم الدور الأمريكي المُساند للوساطة الكويتية الرامية إلى حل الأزمة الخليجية بين دول مجلس التعاون، وقال: إن "قطر تُثمّن عاليًا جهود أمير الكويت، صباح الجابر الصُباح، وتدعمها منذ البداية".

كما أشاد الشيخ تميم بالدور المهم الذي أدته تركيا في مساندة قطر على مدار أيام الأزمة، معربًا عن تقديريه للمواقف البناءة التي أظهرتها كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا، في محاولة حل الأزمة بين الأطراف الخليجيين.

وأشار الجارلله، في تغريدة ثانية، إلى أن هناك "سياسيون وبلا حياء يرمون أخطائهم علي خصومهم وبكل بلاغة كاذبة، لكن شوية وقت يبان الخطاب من عنوانه".

وكان تميم قد لفت في خطابه إلى أن الدول التي قطعت علاقتها مع قطر بالاعتماد على مفهوم الإرهاب، سرعان ما تبين لها أن المجتمعات الغربية ترفض إطلاق تهمة الإرهاب لمجرد وجود خلاف سياسي، أو لتشويه صورة دول أخرى وعزلها عن الساحة الدولية.

وتابع: "نرفض أن يتحكم أحد بسياسات قطر، وإغلاق وسائل الإعلام، والتحكم في حرية التعبير ببلادنا".

وأوضح: "تعرفون جميعًا أننا لم نرد بالمثل ولم نمنع مواطني الدول الأخرى من البقاء في قطر"، معتبرًا أن "المجتمع القطري استكشف مكامن قوته في وحدته وإرادته وعزيمته".