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حفيد مبارك ينضم إلى فريق المشاهير في الأهلي (صور)

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حفيد مبارك ينضم إلى فريق المشاهير في الأهلي (صور) حفيد مبارك ينضم إلى فريق المشاهير في الأهلي (صور)

التحرير

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اجتاز عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، اليوم السبت، اختبارات ناشئي النادي الأهلي مواليد عام 2000 الخاصة بالموسم الحالي، التي تقام بفرع النادي بمدينة نصر.

ورافق علاء مبارك، نجله عمر، خلال خوضه الاختبارات بقطاع الناشئين الخاصة بالموسم الحالي في النادي الأهلي.

وبنجاح حفيد مبارك في الاختبارات فإنه قد أصبح لاعبا بفريق أبناء المشاهير في القلعة الحمراء، حيث يضم فريق مواليد 2000 عددًا من أبناء نجوم المجتمع والرياضة المصرية، على رأسهم عمر نجل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومصطفى نجل أحمد شوبير حارس الأهلي، ومنتخب السابق ومقدم البرامج الرياضية بقناة "صدى البلد"، وأحمد نجل طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي الحالي.

علاء

وكشف مصدر بالجهاز الفني لفريق مواليد 2000 بالنادي الأهلي، لـ«التحرير»، أن حفيد الرئيس السابق يلعب في مر كز المهاجم، ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية تؤهله للعب في الأهلي، موضحًا أن اللاعب شارك في الاختبارات بشكل طبيعي ونجح فيها نتيجة لمستواه ولم يلتفت أي فرد في الجهاز الفني إلى أنه حفيد الرئيس السابق مبارك.

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وأكد المصدر أن نجل علاء مبارك وكل من نجح في الاختبار الأخير سينتظمون في تدريبات الفريق بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة للمفاضلة بينهم وبين لاعبي الفريق الموجودين حاليا لاختيار الأفضل بينهم لتمثيل الفريق الموسم المقبل.

اكرامي وعلاء مبارك

وكان عدد من مدربي قطاع الناشئين في استقبال علاء مبارك، صباح اليوم، حيث حضر بصحبة ابنه إلى مقر النادي في مدينة نصر وحرص على الجلوس مع إكرامي الشحات حارس الأهلي السابق، ومحمود صالح لاعب الأهلي السابق، وقد حرص الثنائي على الإشراف على اختبارات حفيد مبارك.

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التحرير

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