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ضاحي خلفان: من يُعادي مصر يُعادينا.. وأي دولة تهز ذيلها نبتره

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مصراوي Masrawy

ضاحي خلفان: من يُعادي يُعادينا.. وأي دولة تهز ذيلها نبتره

04:02 م السبت 22 يوليه 2017

كتبت- رنا أسامة:

وصف الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومصر والإمارات بـ"مثلث الأمة المتين الذي إذا صمد صمدت الأمة"، وذلك تعليقًا على حضور وفود الدول افتتاح قاعدة اللواء محمد نجيب العسكرية في محافظة مرسى مطروح.

وقال خلفان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "ارفع رأسك يا اماراتي فأنت بجنبك المملكة وبالجانب الآخر مصر ومعك من يقف مع الأمة.. وأترك من على يمينه إيران وعلى يساره تركيا.. دعه وشأنه."

وتابع: "انت يا اماراتي لديك قيادة صنعها زايد تربية وقيمًا وأخلاقًا وتآزا وتعاضدًا وتعاونًا. فلا تلتفت إلى الصغار الذين لديهم على حب تركيا وايران إصرار"، في إشارة إلى دولة قطر.

وأشار إلى أن مُعادة مصر أو الإمارات أو البحرين من مُعاداة الإمارات، قائلًا: "قولوا للقاصي والداني من يعادي مصر يعادينا ومن يعادي المملكة يعادينا ومن يعادي البحرين يعادينا... جمع رباعي طيب المساعي للأمن العربي يراعي".

ومضى يُهدد قطر قائلًا: "يجب نحن الدول الأربع.. المملكة ومصر والإمارات والبحرين (أن) نجعل من لا يكون معنا يشعر بالندم... لأنه ليس معنا"، واصفًا تلك الاستراتيجية بـ"استراتيجية القاعدة الصعبة التي تلعب بكل من يحاول أن يلعب بها".

وأكّد على أن "أى دولة أو دويلة تحاول تهز ذيلها نبتره، وإذا امتدت أياد عابثة على اليد العربية القوية التي تحافظ على أمنها واستقراراها بترته".

وأخذ يتندّر من قطر، قائلًا: "ولا قطر لا بطيخ ولا غيرها.. نترك من يريد الابتعاد عنا يذلف.. الله لا يرجعه".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح ، السبت، قاعدة اللواء محمد نجيب العسكرية بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب البلاد، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي إطار الاحتفال بتدشين القاعدة، شهد السيسي تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات والمعاهد العسكرية بالمنطقة الشمالية العسكرية، مجتمعين للمرة الأولى، بحضور كبار قادة القوات المسلحة ورجال الدولة في مصر وممثلي الدول العربية، بينهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وأُنشئت القاعدة لتعزيز قدرة القوات المسلحة على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية الواقعة غرب الإسكندرية وعلى الحدود الغربية، بما في ذلك محطة الضبعة النووية المخطط إنشاؤها خلال السنوات القادمة، وحقول البترول في الصحراء الغربية، ومدينة العلمين الجديدة، وميناء مرسى الحمراء على البحر المتوسط.

يُذكر أن قاعدة محمد نجيب، التي حلت خلفا للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم إنشاؤها عام 1993، تضم 1155 منشأة حيوية، منها 72 ميدانًا متكاملًا للتدريب، تشمل مجمعا لميادين التدريب التخصصي، ومجمعًا لميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم الرماية، وقاعة مؤتمرات كبرى، ووحدتين سكنيتين للضباط وضباط الصف.

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مصراوي Masrawy

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