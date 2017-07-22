باعوها قطع غيار في الدقهلية.. القبض على سارقي سيارة قمامة الإسماعيلية

الإسماعيلية_انجي هيبة:

ألقت مباحث الإسماعيلية القبض على تشكيل عصابي جنائي، مكون من 3 متهمين، سرقوا سيارة قمامة تابعة لحي ثان محافظة الإسماعيلية، بالإكراه، تحت تهديد الأسلحة الآلية الأسبوع الماضي، بمنطقة أبو بلح بطريق الإسماعيلية السويس.

وسرق المتهمون السيارة عقب قيام سائق السيارة، بتفريغ حمولة القمامة من السيارة رقم 194 محافظة الإسماعيلية، ماركة مرسيدس بمنطقة أبو بلح، وخرجت سيارة فيرنا سوداء اللون يستقلها مسلحون ملثمون، وتحت تهديد الأسلحة الآلية، سرقوا السيارة وفروا هاربين.

وأمر اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، وضم العميد محمد عربان رئيس المباحث والمقدمين أحمد الصغير، وأحمد عبدالله، وعماد عبدالرؤوف، ومحمود علي، وتوصلت معلومات وتحريات فريق البحث، إلى أن خط سير السيارة المبلغ بسرقتها توجهت إلى محافظة الدقهلية.

وبتقنين الإجراءات، وانتشار فريق البحث في خط سير السيارة من الإسماعيلية إلى الدقهلية، تمكن فريق البحث من القبض على أحد المتهمين من محافظة الدقهلية، وقيامه بعرض أجزاء سيارة مرسيدس نقل للبيع لتجار قطع غيار السيارات النقل، وأرشد المتهمين عن باقي التشكيل العصابي الذي قام بالواقعة، كما تم الإرشاد عن أجزاء من السيارة المسروقة بعد تقطيعها، وبيعها لتجار قطع الغيار والخردة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.